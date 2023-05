Hingga Maret 2023, Edvisor Pimpin Reksa Dana dengan Return Tertinggi

Jakarta, Beritasatu.com - Hingga Maret 2023, Edvisor.id mencatat kinerja reksa dana berbasis obligasi ,seperti reksa dana pendapatan tetap dan reksa dana berbasis sukuk memimpin industri. Penguatan tersebut, sejalan dengan unggulnya pasar obligasi ketimbang Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kondisi ini diperkirakan terus berlanjut.

Analis Edvisor.id Praska Putrantyo mengatakan, kinerja reksa dana berbasis obligasi, seperti reksa dana pendapatan tetap dan berbasis sukuk melalui indeks masing Edvisor Total Fixed Income Funds Index dan Edvisor Sukuk Funds Index, berhasil memimpin rata-rata kinerja industri sepanjang year to date (YTD) 23 Mei 2023.

"Sementara rata-rata kinerja reksa dana saham mengalami kelesuan dimana Edvisor Total Equity Funds Index di periode yg sama hanya mencetak return minus 0,65% terbawa oleh kondisi IHSG yang juga tertekan minus 1,66% di periode yang sama. Hal ini didukung oleh kondisi pasar obligasi, khususnya SBN, yang juga naik lebih unggul dibanding pasar saham lewat IHSG,” jelas Praska, di Jakarta, Senin (29/5/2023).

Praska melanjutkan, penguatan reksa dana diperkirakan masih berlanjut hingga akhir kuartal II-2023 karena investor diperkirakan masih cenderung wait and see seiring beratnya tekanan faktor eksternal, terutama menanti kabar penyelesaian masalah pagu utang pemerintah AS per 1 Juni 2023.

"Juga isu perlambatan ekonomi China, kurs rupiah yang masih fluktuatif dan akhir-akhir ini kembali melemah terhadap dolar, hingga memudarnya sentimen earnings season dan momentum dividen tunai di pasar saham domestik,” ujar dia.

Secara rinci, reksa dana Edvisor total fixed income fund index mencatat return 3,06%, Edvisor sukuk funds index 2,90%, Edvisor total money market funds index 1,54%. Lalu, Edvisor total balance funds index sebesar 0,62% dan Edvisor total equity fund index sebesar 0,64%.

Sementara indeks obligasi, Edvisor total government bond index mencatat imbal hasil atau return 2,13%, Edvisor total bonds index sebesar 2,04% dan Edvisor total corporate bonds index 1,42%.

