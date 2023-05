Harga Minyak Mentah WTI Naik Ditopang Negosiasi Plafon Utang AS

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah WTI naik Selasa pagi di Asia (30/5/2023) setelah pemimpin Amerika Serikat mencapai kesepakatan sementara atas batas utang (debt ceiling), yang mungkin menghindari gagal bayar di negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan konsumen minyak terbesar.

Kontrak berjangka minyak Brent turun 0,13% menjadi US$ 76,97 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS berada di US$ 72,82 per barel, naik 0,21%.

Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy pada hari Sabtu mencapai kesepakatan prinsip untuk menangguhkan batas utang sebesar $31,4 triliun dan membatasi pengeluaran pemerintah selama dua tahun ke depan. Kedua pemimpin menyatakan keyakinan pada hari Minggu bahwa anggota partai Demokrat dan Republik akan memberikan suara mendukung kesepakatan tersebut.

Mencapai kesepakatan dan semakin dekat menghindari kebangkrutan utang AS menghidupkan kembali minat investor terhadap aset berisiko seperti komoditas.

Minggu lalu, harga Brent dan WTI naik lebih dari 1%, mengalami kenaikan untuk minggu kedua.

