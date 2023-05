Momentum Bullish, Bitcoin Berpotensi Menuju Level US$ 27.000

Jakarta, Beritasatu.com - Bitcoin (BTC) berpotensi kembali menguat pekan ini, jika berhasil rebound di area dynamic support moving average 20 hari (MA-20) pada kisaran US$ 27.000. Sementara, Ethereum (ETH), berpotensi akan melanjutkan penguatan menuju level psikologis resistance US$ 2.000 jika mampu bertahan di atas US$ 1.870.

Financial Expert Ajaib Sekuritas Panji Yudha memaparkan, indikator stochastic untuk BTC menguat, bergerak di bawah area jenuh beli atau overbought dan moving average convergence divergence (MACD) histogram bar dalam momentum bullish.

Sedangkan ETH bergerak bullish setelah pekan lalu berhasil rebound dynamic support MA-100 dan saat ini berhasil breakout area descending trendline.

"Indikator stochastic (ETH) menguat di area centreline dan MACD histogram memasuki momentum bullish,” ujar Panji di Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Bitcoin merespon positif kesepakatan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Bidan dan Ketua Parlemen AS Kevin McCarthy untuk menaikkan plafon utang pemerintah, Sabtu (27/5/2023).

Aset Kripto itu berhasil keluar dari zona merah, dan naik dari US$ 26.560 sejak Sabtu malam menjadi US$ 28.425 pada Senin (29/5/2023) atau menguat sekitar 7%.

Namun, pada Selasa (26/5/2023) pagi, BTC turun 1,33% bergerak di kisaran US$ 27.719 dengan total kapitalisasi pasar aset kripto yang juga melemah 1,57% menjadi US$ 1,15 triliun.

Melemahnya BTC dalam 24 jam terakhir disebabkan aksi profit taking jangka pendek oleh investor. Namun, BTC masih bergerak menguat sebesar 3,41% dalam tujuh hari terakhir.

Lonjakan harga pada sejumlah aset kripto mulai terjadi tepat setelah kesepakatan pemerintah dan parlemen AS yang terdiri dari kenaikan batas utang selama dua tahun ke depan dan pembatasan pengeluaran pemerintah.

Yudha mengatakan kesepakatan itu mendapatkan respons positif bagi investor aset kripto. Keputusan pemerintah AS untuk terus menaikkan plafon utang akan membuat nilai dolar AS terdevaluasi.

"Di sisi lain, berpotensi membuat harga Bitcoin bergerak positif karena sejak beberapa tahun terakhir korelasi pergerakan harga dolar AS dengan Bitcoin bergerak saling berlawanan,” tegasnya.

