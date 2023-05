Saraswanti Siap Tebar Dividen Tunai Rp 153,75 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) akan membagikan dividen untuk Tahun Buku 2022 senilai total Rp 153,75 miliar atau Rp 30 per saham. Hal ini menyusul kinerja perseroan sepanjang tahun lalu yang meraih pertumbuhan penjualan 99% dibanding 2021.

Produsen dan distributor pupuk NPK itu mengantongi penjualan pupuk Rp 3,68 triliun tahun lalu, hingga mencetak laba bersih Rp 345,99 miliar yang naik 102% (yoy).

“Sisa laba bersih setelah dikurangi alokasi dividen akan dibukukan sebagai laba ditahan (retained earnings). Keputusan itu telah dipatenkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Senin (29/5/2023),” ungkap Direktur Utama Saraswanti Anugerah Makmur Yahya Taufik, Selasa (30/5/2023).

Yahya mengatakan, perseroan rutin membagikan dividen pada tahun-tahun sebelumnya. Antara lain, Rp 52,78 miliar atau Rp 10,3 per saham pada 2020 dan Rp 89,27 miliar atau Rp 17,42 per saham pada 2021. Selanjutnya pada 2022, perseroan membagikan dividen Rp 85,57 miliar atau Rp 16,7 per saham.

Di sisi lain, pada kuartal I-2023, Saraswanti Anugerah kembali membukukan penjualan fantastis sebesar Rp 1,52 triliun, melonjak 81,79% dari periode sama tahun sebelumnya Rp 839,49 miliar.

Tak hanya penjualan, laba tahun berjalan kuartal pertama ini juga meningkat signifikan menjadi Rp 145,63 miliar atau naik 84,24% dari Rp 79,04 miliar pada kuartal l-2022.

Dalam pengumuman jadwal pembagian dividen, perseroan menetapkan tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 8 Juni 2023. Sedangkan tanggal ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi adalah 9 Juni 2023.

Selanjutnya, tanggal cum dividen di pasar tunai akan dilaksanakan pada 12 Juni 2023. Sementara, jadwal ex dividen di pasar tunai ditetapkan pada 13 Juni 2023.

Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai ini adalah mereka yang masuk dalam daftar pemegang saham (DPS) atau recording date pada 12 Juni 2023 pukul 16:00 atau penutupan perdagangan di bursa.

“Pembayaran dilakukan pada 30 Juni 2023,” pungkas manajemen.

