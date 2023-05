Garuda Indonesia Targetkan Kenaikan Pendapatan 87% di 2023

Jakarta, Beritasatu.com - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menargetkan kenaikan pendapatan operasional atau operating revenue 84% hingga 87% serta EBITDA 20%-25% sepanjang 2023.

Tahun lalu, national flag carrier ini mencatatkan pendapatan US$ 1,68 miliar yang naik 62,31% (yoy) dan laba bersih US$ 3,73 miliar.

"Dengan proyeksi kenaikan jumlah penumpang 76,45% pada kuartal ketiga dibanding periode sebelumnya, sehingga diharapkan akan meningkatkan pendapatan usaha sepanjang 2023,” ujar Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra dalam paparan publik virtual, Selasa (30/5/2023).

Estimasi pertumbuhan kinerja tersebut, jelas Irfan, didorong kunci restrukturisasi kontrak sewa pesawat, seperti penurunan total pesawat sewa dari 210 pada 2020 menjadi 134 per 31 Desember 2022. Perseroan juga melakukan penurunan lease rate pesawat narrow body sekitar 31% dan wide body 55%.

Pasca-PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang), Irfan menegaskan, perseroan berhasil menurunkan nilai utang Garuda sekitar 50%, dairi US$ 10,11 miliar menjadi US$ 5,1 miliar. Tahun lalu, emiten pelat merah ini berhasil menekan total pengeluaran 34% menjadi US$ 219 miliar dari US$ 333 miliar pada 2019.

Seiring penurunan tersebut, dalam rangka efisiensi, Garuda Indonesia juga mengurangi porsi sumber daya manusia (SDM) adri 7.906 pada 2019 menjadi 4.497 pada 2022, turun hampir 50% dalam dua tahun.

Sedangkan pada kuartal I-2023, Garuda secara grup berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan usaha hingga 72% (yoy) menjadi US$ 602,99 juta.

Pertumbuhan pendapatan usaha ini selaras dengan peningkatan trafik penumpang yang berhasil dicatatkan Garuda Indonesia Group pada kuartal I-2023 yang sedikitnya berjumlah 4,5 juta penumpang atau tumbuh sekitar 60% (yoy).

