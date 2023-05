Gubernur BI: Penguatan Rupiah Ditopang Fundamental Ekonomi

Jakarta, beritasatu.com - Bank Indonesia (BI) memprediksi nilai tukar rupiah akan stabil dan menguat sepanjang tahun 2023 dan berlanjut pada tahun depan.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, penguatan nilai tukar rupiah dikarenakan fundamental perekonomian dalam negeri yang menununjukkan sinyalemen positif.

"Nilai tukar rupiah pada tahun ini Rp 14.800 sampai 15.200 per dolar AS, dan akan menguat pada 2024 dengan kisaran Rp 14.600 sampai Rp 15.100 per dolar AS,” ucap Perry Warjiyo, dalam Rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Selasa (30/5/2023).

BACA JUGA Faktor Ini Buat Bos BI Optimistis Rupiah Akan Terus Menguat

Advertisement

Menurut Perry, kondisi inflasi pada tahun ini menurun lebih cepat dari perkiraan. Inflasi akan menurun pada kuartal II-2023. Pada 2023 BI dan pemerintah menargetkan inflasi berada di kisaran 2% sampai 4%.

"Inflasi akan kembali di bawah 4% sejak Agustus atau paling lambat September 2023, tahun ini inflasi IHK kami perkirakan sekitar 3,3% tahun ini sehingga kembali ke sasaran 2%-4%,” tegasnya.

Sedangkan untuk tahun 2024, inflasi akan terkendali dalam kisaran 1,5% sampai 3,5%. Inflasi tahun 2024 bisa lebih rendah dari kondisi tahun 2023 sebagai dampak kebijakan suku bunga BI dan stabilisasi nilai tukar rupiah yang ditempuh BI.

BACA JUGA Bos BI Pede Penguatan Nilai Tukar Rupiah Berlanjut

"Hal ini didukung sinergi BI dan pemerintah melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Kami meyakini inflasi tahun ini IHK akan terkendali 2%-4% dan tahun depan 1,5% sampai 3,5%,” kata Perry.

BI berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan berbagai langkah-langkah, seperti melakukan intervensi di pasar valas, menstabilkan pasar surat berharga negara (SBN), hingga meningkatkan devisa hasil ekspor (DHE) melalui instrumen term deposit valas DHE.

"Kami juga memperluas local currency transaction (LCT) tidak hanya dengan Asean, tetapi juga dengan Tiongkok sudah banyak berkembang. Sudah berjalan dengan Jepang, dan kami akan memperluas dengan Korea selatan,” kata Perry.

BACA JUGA Kurs Rupiah Menguat ke Kisaran Rp 14.850

Sementara, dari sisi kondisi eksternal, dia melihat kinerja neraca pembayaran Indonesia (NPI) akan tetap surplus di tahun ini dengan kecukupan cadangan devisa yang terus meningkat.

Surplus NPI ditopang oleh surplus neraca perdagangan dan jasa karena ekspor dan aliran masuk modal asing yang masih cukup bagus. Khususnya yang masuk melalui penanaman modal asing.

"Secara keseluruhan NPI kami perkirakan surplus tahun ini dan ini akan mendukung nilai tukar rupiah yang akan stabil dan bahkan cenderung menguat,” tandas Perry.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan