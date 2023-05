Harga Minyak Mentah Anjlok Lebih dari 4%

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia turun lebih dari 4% pada hari Selasa (30/5/2023) atau Rabu pagi (31/5/2023) di Asia. Harga minyak dipengaruhi pemungutan suara Kongres AS atas kesepakatan kenaikan batas utang AS dan prospek pasokan menjelang pertemuan OPEC+ akhir pekan ini.

Kontrak berjangka minyak Brent turun 4,58% menjadi $73,54 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 4,42% dari penutupan hari Jumat menjadi $69,46 per barel. Tidak ada penyelesaian pada hari Senin karena adanya hari libur di AS.

Beberapa anggota konservatif Partai Republik mengatakan mereka mungkin akan menentang kesepakatan kenaikan batas utang di Amerika Serikat, yang merupakan pengguna minyak terbesar di dunia. Presiden Demokrat Joe Biden dan Ketua DPR Partai Republik, Kevin McCarthy, tetap optimistis bahwa kesepakatan tersebut akan disetujui.

Biden dan McCarthy mencapai kesepakatan akhir pekan lalu dan kesepakatan tersebut harus disahkan oleh Kongres AS yang terbagi sebelum tanggal 5 Juni, yaitu hari di mana Departemen Keuangan mengatakan negara tersebut tidak akan dapat memenuhi kewajiban keuangannya, yang dapat mengganggu pasar keuangan.

