5 Hari Lagi AS Default, DPR AS Akan Voting Debt Ceiling Rabu

Washington, Beritasatu.com - Kevin McCarthy, Republikan terkemuka di Kongres AS, mendesak anggota partainya untuk mendukung kesepakatan bipartisan untuk mengangkat batas utang (debt ceiling) AS sebesar US$ 31,4 triliun.

Komite Pengaturan DPR AS dijadwalkan memutuskan pada hari Selasa (30/5/2023) apakah akan melanjutkan pengajuan undang-undang 99 halaman ke pemungutan suara di DPR yang dikuasai oleh Partai Republik. Jika disetujui oleh DPR, undang-undang tersebut akan kemudian diajukan ke Senat yang dikuasai oleh Partai Demokrat.

Baik Presiden Demokrat Joe Biden maupun Ketua DPR McCarthy telah memprediksi bahwa mereka akan mendapatkan cukup suara untuk meloloskan undang-undang tersebut menjadi undang-undang sebelum 5 Juni, ketika Departemen Keuangan AS mengatakan tidak akan memiliki cukup uang untuk memenuhi kewajibannya alias gagal bayar (default).

BACA JUGA Bursa Asia Mixed Jelang Voting Debt Ceiling AS

Advertisement

Lembaga anggaran non-partisan untuk Kongres mengumumkan pada hari Selasa bahwa undang-undang tersebut akan mengurangi pengeluaran dari proyeksi saat ini sebesar US$ 1,5 triliun selama 10 tahun mulai tahun 2024.

Badan Anggaran Kongres juga mengatakan bahwa undang-undang tersebut, jika diundangkan menjadi undang-undang, akan mengurangi bunga terhadap utang publik sebesar US$ 188 miliar.

McCarthy menyebut undang-undang tersebut sebagai "kesepakatan paling konservatif yang pernah kita miliki."

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan