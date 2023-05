Kapitalisasi Pasar Kripto Naik, tetapi Bitcoin Melemah

Jakarta, Beritasatu.com - Berdasarkan data dari Coinmarketcap pada Rabu pagi (31/5/2023) pukul 07.10 WIB, kapitalisasi pasar kripto global mengalami peningkatan sebesar 0,44% menjadi US$ 1,16 triliun. Bitcoin (BTC), kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, mengalami penurunan sebesar 0,20% dalam 24 jam terakhir. Saat ini, harga Bitcoin menguat menjadi US$ 27.692,96 per koin atau sekitar Rp 415 juta (dengan kurs Rp 14.986).

Hal yang sama juga terjadi pada Binance Coin (BNB) yang mengalami penurunan tipis sebesar 0,07% dalam 24 jam. Harga BNB saat ini adalah US$ 311,55 per koin. Sementara itu, Ethereum (ETH) mengalami kenaikan pada pagi ini. ETH mengalami kenaikan sebesar 0,34% dalam sehari terakhir. Dengan demikian, saat ini ETH berada di level US$ 1.899,75 per koin.

Panji Yudha, Pakar Keuangan dari Ajaib Sekuritas, mengatakan bahwa Bitcoin merespons positif kesepakatan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Ketua Parlemen AS Kevin McCarthy untuk meningkatkan plafon utang. Hal ini berpotensi membuat Bitcoin mengalami tren bullish di awal Juni.

"Di sisi lain, ini berpotensi membuat harga Bitcoin bergerak positif karena dalam beberapa tahun terakhir, korelasi antara pergerakan harga dolar AS dan Bitcoin bergerak berlawanan arah," kata Panji Yudha pada Selasa (30/5/2023).

