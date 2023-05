Tingkatkan Perdagangan, Mendag Pertemukan Pengusaha Indonesia dan Arab Saudi

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Zulkifli Hasan mempertemukan para pengusaha papan atas Indonesia dan Arab Saudi duduk semeja guna meningkatkan dan mempererat hubungan dagang kedua negara.

Mereka dipertemukan di acara Indonesia-Saudi Arabia Networking Dinner yang berlangsung di Jakarta, Selasa (30/5/2023) malam.

.Baca Juga: Mendag Zulhas Dorong APEC Perkuat Kemitraan Ekonomi Kawasan Asia Pasifik

Mendag Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pelaku usaha dari kedua negara antusias dalam menjalin relasi. “Terlihat pelaku usaha dari kedua negara sangat antusias untuk menjalin relasi bisnis yang saling menguntungkan,” kata Mendag Zulkifli Hasan dikutip Antara, Selasa (31/5/2023).

Advertisement

Dikatakan Mendag Zulkifli Hasan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki potensi kerja sama yang besar. Kedua negara menurutnya merupakan pemimpin di kawasan masing-masing serta sedang giat membangun infrastruktur di berbagai sektor.

“Bisnis yang berkembang di antarkedua negara saat ini baru mencakup lingkup usaha kecil dan menengah (UKM), umrah dan haji, serta tenaga kerja,” kata Mendag.

Pada kesempatan ini, Mendag Ri didampingi oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Didi Sumedi. Sedangkan untuk pengusaha papan atas hadir, Chairul Tanjung, Marthias Fangiono, Boy Thohir ,Peter Sondakh, Anthony Salim , Umar Bakadam dan pengusaha Indonesia lainya.

BACA JUGA Kemendag Teken Kerjasama Promosi Perdagangan dengan Iran

Indonesia-Saudi Arabia Business Forum and Networking bertema "Reinforcing Bilateral Cooperation Through Trade and Investment" dibuka Mendag di Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Turut hadir pada acara itu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H Amodi, Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Jeddah Eko Hartono, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan