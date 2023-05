Pasokan Minim, Harga Seledri di Purwakarta Naik Rp 30.000

Purwakarta, Beritasatu.com - Harga berbagai jenis sayuran di pasar tradisional Purwakarta, Jawa Barat, melonjak tajam. Kenaikan tajam terjadi pada jenis sayuran hijau seperti daun seledri, yang naik dari Rp 20.000 menjadi Rp 50.000 per kilogram. Kenaikan tajam itu akibat pasokan minim.

Kenaikan harga sayuran hijau seperti daun seledri itu terpantau di Pasar Rebo Purwakarta, Rabu (31/5/2023).

Selain daun seledri, kenaikan juga terjadi pada sayuran jenis caisin atau sawi hijau naik dari Rp 8.000 menjadi Rp 16.000 per kilogram, brokoli menjadi Rp 40.000 dari Rp 30.000 per kilogram, mentimun naik dari Rp 8.000 menjadi Rp 12.000 per kilogram.

Sementara itu, cabai rawit merah maupun hijau, meski naik, relatif stabil, yaitu pada harga Rp 48.000 per kilogram. Begitu juga bawang merah, harga Rp 45.000 per kilogram.

Menurut pedagang, kenaikan terjadi akibat pasokan yang berkurang.

"Harga sayuran sekarang pada naik, meski sedikit sedikit juga. Hampir merata sih naiknya. Sekarang yang mengalami kenaikan seperti seledri, sawi hijau, sawi putih juga, ketimun juga, ya sayuran yang hijau hijau yang naik,” kata penjual sayuran, Dadang (34).

“Rawit hijau naik, hingga rawit merah juga ikut menaik. Untuk harga seledri dari Rp 20.000 hingga sekarang Rp 50.000 dan sawi juga ikut naik hampir 2 kali lipat, kenaikan harga disebabkan karena mungkin kurangnya pasokan,” tambah Dadang.

Akibat kenaikan ini, pedagang juga mengalami penurunan omzet penjualan, atau berkurang 40 persen.

Faktor cuaca yang mempengaruhi hasil panen petani ditengarai menjadi penyebab kenaikan harga sayuran, terutama jenis sayuran hijau.

