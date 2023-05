Inilah 19 Perusahaan Peraih CSR Award 2023 B-Universe

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 19 perusahaan berhasil meraih penghargaan pada ajang CSR Award 2023 B-Universe yang digelar di Ball Room Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (31/5/2023) malam. Hadir dalam acara tersebut juri kehormatan yakni Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, serta Komisaris Utama B-Universe Enggartiasto Lukita.

B-Universe adalah group holding BTV, Beritasatu.com, InvestorDaily, JakartaGlobe, dan Investor.id.

Direktur Pemberitaan B-Universe, Apreyvita Wulansari menjelaskan, pihaknya telah melakukan penjaringan sejak Februari 2023 dari 700 perusahaan listed dan non listed di pasar modal.

Tahap pertama, 700 perusahaan tersebut diseleksi dengan melihat skoring CSR perusahaan tersebut yang berlangsung pada 2021-2022 yang terdapat di dalam report CSR Hub.

Seleksi tahap pertama tersebut menjaring 100 perusahaan untuk diundang mengikuti tahap selanjutnya. Pada tahap ini setiap perusahaan dikirimkan form untuk diisi masing-masing perusahaan, dengan mengajukan CSR unggulan masing-masing, kemudian diseleksi berkas pengajuan oleh dewan juri.

Hasil seleksi tahap kedua ini menghasilkan 45 perusahaan, untuk mengikuti tahap selanjutnya, tahap ketiga yaitu penjurian virtual dengan dewan juri. Penjurian virtual berlangsung 8-17 Mei 2023.

Tahap ketiga, atau penjurian virtual ini kemudian memilih 19 perusahaan dengan program CSR terbaik untuk menerima penghargaan CSR Award 2023.

Penjurian dalam proses tersebut dilakukan oleh tiga orang akademisi dan praktisi Dr Wahyu T Setyobudi, Pengajar dan Peneliti Global Business Marketing Binus Business School, Dr Emilia Bassar, Staf Institut Penelitian Bogor (IPB), dan Dr Mas Achmad Daniri, Dewan Pakar KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governansi).

Tahapan terakhir, Juri Kehormatan yang terdiri dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof Muhadjir Effendy, MAP dan Komisaris Utama B-Universe Enggartiasto Lukita memilih satu dari tiga perusahaan dengan nilai tertinggi untuk menempati posisi puncak.

“Kami sengaja mengadakan even ini untuk memberikan penghargaan tertinggi, apresiasi terbaik, kepada perusahaan-perusahaan yang masih terus konsisten menjalankan program CSR mereka, walau pun kondisi ekonomi saat ini sedang tidak menentu,” katanya.

Bagaimana pun CSR ini tentu saja turut membantu menguatkan masyarakat yang lemah, tidak memiliki akses, tidak beruntung, agar tetap bertahan, bahkan bangkit dari keterpurukan setelah dihantam Covid 19. “Budaya Indonesia yang tak bisa dilupakan adalah kebersamaan, gotong royong. Itu yang membuat ekonomi Indonesia kuat dan bangkit,” urainya.

Apreyvita berharap dengan adanya B-Universe CSR Award 2023 dapat memberikan motivasi dan inspirasi kepada perusahaan-perusahaan di luar sana, untuk tetap membantu masyarakat, dan tetap semangat berjuang menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Berikut daftar Penerima Penghargaan CSR Award:

OUTSTANDING INTEGRARED CORPORATE CSR INITIATIVES

PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk dengan inisiatif CSR “Integrated Development of Brilian Village”

FINANCIAL SECTOR

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Inisiatif CSR “Desa BRIliaN Sukalaksana”

PT Bank Central Asia, Tbk dengan inisiatif CSR “Integrated CSR Initiatives”

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan inisiatif CSR “Program Ketahanan Pangan untuk Indonesia”

HEALTHCARE & CONSUMER

PT Kimia Farma, Tbk dengan inisiatif CSR “Klinik Apung Kimia Farma - Menjangkau yang Tak Terjangkau”

Dexa Medica, dengan inisiatif CSR “Dexa Award Science Scholarship”

ENERGY & BASIC MATERIALS

PT. Pertamina (Persero) dengan inisiatif CSR “Desa Energi Berdikari Pertamina”

PT. Indonesia Asahan Aluminium (PT. Inalum) dengan inisiatif CSR “Ekowisata Mangrove Pantai Sejarah”

INFRASTRUCTURE

PT Telkomsel dengan inisiatif CSR “NextDev : Sustain Beyond Expectation”

PT Link Net Tbk dengan inisiatif CSR “Empowering Fund”

SOCIAL CSR INITIATIVES

PT Bank DKI dengan inisiatif CSR “JAKONIK (Jakarta Koperasi Hidroponik)”

PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. dengan inisiatif CSR “Program TJSL Pelatihan Developer

PT. Permodalan Nasional Madani dengan inisiatif CSR “Kampung Madani”

ECONOMIC CSR INITIATIVES

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan inisiatif CSR “Desa BRIliaN Sukalaksana Garut”

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan inisiatif CSR “Digitalisasi Sebagai Solusi Akselerasi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Wilayah 3 T”

PT ACE Hardware Indonesia Tbk. dengan inisiatif CSR “Program Pendampingan dan Pelatihan Masyarakat Tenun Ikat Sikka”

ENVIRONMENTAL CSR INITIATIVES

PT Astra International Tbk. dengan inisiatif CSR “Peningkatan proyek dan investasi energi terbarukan”

SPECIAL AWARD for PROMISING CSR INITIATIVE

PT. Jakarta Konsultindo dengan inisiatif CSR “Collaboration on Jalur Puncak II Eco-Tourism”

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dengan inisiatif CSR “Growing with Purpose”

PT. Pelindo Solusi Logistik dengan inisiatif CSR “’Sang Juara’ Scholarship Program”

