BCA Sabet CSR Award 2023 Kategori Integrated CSR Initiative

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) meraih penghargaan untuk kategori Integrated CSR Initiative pada ajang CSR Award 2023 B-Universe yang diselenggarakan di Ball Room Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (31/5/2023) malam.

Hadir pada acara pemberian CSR Award 2023 tersebut, juri kehormatan yakni Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dan Komisaris Utama B-Universe Enggartiasto Lukita.

Managing Director Bank Central Asia, Antonius Widodo memaparkan, penghargaan itu diraih berkat upaya perseroan mengintegrasikan kegiatan corporate social responsibility (CSR). BCA memiliki tiga pilar dalam fokus menjalankan CSR, yakni budaya, pendidikan, dan desa unggul.

Di luar tiga pilar tersebut, perusahaan juga fokus menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) pada lingkup kesehatan dan lingkungan. “CSR itu S-nya social sehingga memang melingkupi manusia dan lingkungan,” ungkap Antonius seusai menerima penghargaan.

Ke depannya, perseroan juga berencana menyelaraskan pelaksanaan CSR dengan praktik environmental, social, and governance (ESG). Dari segi lingkungan, manajemen akan melanjutkan CSR dalam pelepasliaran orangutan hingga penanaman pohon. Dalam upaya pelestarian alam ini, BCA memiliki program Bike to Tree dan Run to Tree.

“Bersepeda sambil penanaman pohon, run to tree berlari namun ujungnya sampai sekian, lalu menanam pohon. Ke sana arah (inovasi) kami,” sambung Antonius.

Sedangkan pada aspek governance atau tata kelola, manajemen bermaksud mengedepankan kesetaraan gender yang juga diaplikasikan pada pemberdayaan perempuan di desa wisata yang menjadi binaan BCA.

Antonius mencontohkan, isu kesetaraan gender ini sudah diaplikasikan pada pengrajin batik di desa wisata Pekalongan, serta pengrajin wayang di desa wisata Yogyakarta. Dalam pelestarian wayang ini, manajemen turut membina generasi muda agar ikut menggemari budaya lokal, hingga aktif melestarikannya dengan menjadi pengrajin.

“Jadi memang kami juga merangkum fokusnya manusia. Namun di sisi lain bagaimana potensi manusia di satu daerah itu desa unggulnya, potensinya yang terus kembangkan. Kami ada 25 desa wisata saat ini yang dibina oleh BCA,” ujar dia.

Pada CSR Award 2023 B-Universe, sebanyak 19 perusahaan menyabet penghargaan setelah melewati sejumlah tahap seleksi dan penjurian.

B-Universe adalah group holding BTV, Beritasatu.com, InvestorDaily, JakartaGlobe, dan Investor.id.

Menurut Direktur Pemberitaan B-Universe, Apreyvita Wulansari, pihaknya telah melakukan penjaringan sejak Februari 2023 dari 700 perusahaan terbuka di pasar modal maupun private company.

Tahap pertama, 700 perusahaan tersebut diseleksi dengan melihat skoring CSR perusahaan pada 2021-2022 yang terdapat di dalam report CSR Hub.

Seleksi tahap pertama tersebut menjaring 100 perusahaan untuk diundang mengikuti tahap kedua.

Pada tahap kedua ini setiap perusahaan mendapatkan kesempatan mengajukan CSR unggulan masing-masing yang kemudian diseleksi oleh dewan juri. Hasil seleksi tahap kedua menghasilkan 45 perusahaan yang mengikuti tahap ketiga, yaitu penjurian virtual dengan dewan juri. Penjurian virtual berlangsung 8-17 Mei 2023.

Penjurian virtual ini kemudian memilih 19 perusahaan dengan program CSR terbaik untuk menerima penghargaan CSR Award 2023.

Penjurian dalam proses tersebut dilakukan oleh tiga orang akademisi dan praktisi, yakni pengajar dan peneliti Global Business Marketing Binus Business School, Dr Wahyu T Setyobudi, staf Institut Penelitian Bogor (IPB), Dr Emilia Bassar, dan Dewan Pakar KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governansi) Dr Mas Achmad Daniri.

Tahapan terakhir, juri kehormatan yang terdiri dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof Muhadjir Effendy, MAP dan Komisaris Utama B-Universe Enggartiasto Lukita memilih satu dari tiga perusahaan dengan nilai tertinggi untuk menempati posisi puncak.

“Kami sengaja mengadakan even ini untuk memberikan penghargaan tertinggi, apresiasi terbaik, kepada perusahaan-perusahaan yang masih terus konsisten menjalankan program CSR mereka, walau pun kondisi ekonomi saat ini sedang tidak menentu,” kata Apreyvita.

