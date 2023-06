Pertamina Turunkan Harga Pertamax Dkk

Jakarta, Beritasatu.com - Harga BBM nonsubsidi Pertamina turun pada Kamis (1/6/2023). Pertamax di Jakarta turun dari Rp 13.300 per liter menjadi Rp 12.500 per liter. Pertamax Turbo turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 13.600 per liter.

Dexlite turun dari Rp 13.700 per liter menjadi Rp 12.650 per liter. Dex turun dari yang sebelumnya Rp 14.600 per liter menjadi Rp 13.250 per liter. Sementara harga BBM subsidi Pertalite tetap di Rp 10.000.

Berikut adalah perincian harga Pertamax, Pertamax Turbo dan Pertalite di seluruh Indonesia:

Berikut adalah harga Pertamina Dex, Dexlite, dan Biosolar per 1 Juni 2023





