Terpopuler, Pertandingan Timnas Indonesia vs Argentina dan Biksu Jalan Kaki

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden AFA sebut Erick Thohir adalah alasan kenapa Argentina mau melawan timnas Indonesia dan biksu jalan kaki dari Thailand sudah sampai Candi Borobudur menjadi berita terpopuler.

Berikut adalah top news Beritasatu.com:

1. Presiden AFA: Erick Thohir, Alasan Utama Argentina Mau Tampil Lawan Indonesia

Presiden Federasi Sepakbola Argentina (AFA) Claudio Fabian Tapia mengungkapkan Tim Tango bersedia tampil di Indonesia karena mempertimbangkan sosok Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

Duel timnas Argentina menghadapi Indonesia dalam FIFA Match Day pada 19 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta memang terus ramai diperbincangkan.

2. Sampai di Borobudur, Biksu Jalan Kaki dari Thailand Lakukan Puja Bhakti

Puluhan Biksu jalan kaki dari Thailand tiba di Candi Agung Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (1/6/2023). Kedatangan mereka disambut hangat oleh umat buddha Walubi dan para wisatawan. Selain itu para biksu jalan kaki dari Thailand juga melakukan puja bhakti dan pradaksina berjalan memutar mengelilingi Stupa utama candi.

Dengan berjalan berbaris rapi para biksu jalan kaki dari Thailand ini, menyusuri kompleks menuju Candi Borobudur. Satu persatu dan berjajar rapi para biksu tersebut masuk naik candi dengan alas kaki dilepas.

3. Mengejutkan! Jose Mourinho Hanya Dua Kali Menang Adu Penalti dalam Kariernya

Kekalahan adu penalti yang dialami AS Roma dari Sevilla di laga final Europa League 2022/2023, Rabu (31/5/2023) atau Kamis dini hari WIB menambah rekor buruk Jose Mourinho dalam babak adu penalti. Sepanjang 23 tahun kariernya sebagai manajer, Mourinho hanya pernah dua kali menang dari 11 kali babak adu penalti yang dijalani timnya.

Manajer berjuluk the Special One itu seolah selalu menjadi the Loser One ketika pertandingan memasuki babak penalti. Tercatat, babak penalti pertama yang dimenangi Mourinho ialah ketika masih menangani Inter Milan, di babak Supercopa Italia 2008. Satu kemenangan lainnya ialah ketika masih menangani Tottenham Hotspur, saat mengalahkan mantan timnya, Chelsea di babak keempat Piala FA 2020/2021.

4. Pengawal Biksu Thudong Adalah Seorang Muslim

Ketua Thudong Internasional Welly Widadi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu rombongan biksu asal Thailand yang melakukan ritual jalan kaki (thudong) sehingga bisa tiba dengan selamat di Pusdiklat Catra Jinadhammo Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (31/5/2023). Salah satu orang yang berjasa mengawal para biksu adalah seorang muslim. Dia adalah Panglima Laskar Abu Macan Ali, Prabu Diaz.

"Ini adalah perjuangan yang tidak mudah. Para biksu ini begitu luar biasa dan kesehatannya pun masih terjaga dengan baik. Terima kasih kepada pengurus pusdiklat yang telah menerima para biksu untuk bermalam selama empat hari ke depan," katanya seperti dikutip dari Antara, Rabu (31/5/2023).

5. Kondisi Masjid Baiturrahman di Area Kampus Unpad Bandung yang Hangus Terbakar

Masjid Baiturrahman yang terletak di lingkungan Kampus Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad), Jalan Dipatiukur Bandung Pada Kamis (1/06/2023) dini hari hangus terbakar. Api berasal dari tempat penyimpanan amplifier di dalam masjid.

Dandi Supriadi, Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad mengonfirmasi bahwa yang terbakar merupakan masjid Baiturrahman yang terletak di lingkungan kampus magister manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.

