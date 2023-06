Pemerintah Rumuskan Harga Kedelai di Tingkat Petani Rp 15.000 per Kilogram

Bandarlampung, Beritasatu.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau yang biasa disapa Zulhas mengungkapkan, pemerintah segera merumuskan harga jual komoditas kedelai di tingkat petani sebesar Rp 15.000 per kilogram.

Harga jual tersebut menurutnya sudah memberi keuntungan bagi para petani. Namun di sisi lain, hasil produksinya pun harus tetap terjaga dengan baik.

"Pemerintah nanti akan merumuskan bagaimana agar hasil panen kedelai petani dibeli dengan harga Rp 15.000 per kilogram," kata Zulhas saat kunjungan kerja ke Lampung, dikutip Antara, Jumat (2/6/2023).

Mendag berharap para petani konsisten dalam menanam kedelai dengan kualitas bibit yang baik, sehingga harga jualnya pun terjaga.

"Tadi saya tanya, kalau bibit yang kecil per hektare berapa hasilnya. Tiga ton kalau dijual Rp 10.000 per kilogram jelas rugi. Kemudian saya tanya lagi kalau bibit yang bagus per hektare berapa hasilnya? Bisa lima ton. Ini kalau dibeli Rp 15.000, hasilnya bisa Rp 60 juta hingga Rp 70 juta ada keuntungannya," kata Mendag.

Mendag meyakini, masyarakat Indonesia merupakan orang yang rajin menanam, khususnya para petani. Sehingga kedelai yang dihasilkan pun akan memiliki kualitas yang baik.

"Rakyat kita ini rajin-rajin menanam. Dua kuncinya, bibitnya yang bagus sehingga hasilnya bagus dan jangan suruh rakyat mikir, sudah panen harus dibeli, harga bagus sudah pasti jalan," ujarnya lagi.

