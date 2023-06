Harga Batu Bara Anjlok, Low Tuck Kwong Tak Lagi Jadi Orang Paling Kaya di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Pengusaha batu bara Low Tuck Kwong tidak lagi menjadi orang terkaya nomor satu di Indonesia. Dalam daftar orang terkaya di Indonesia terbaru yang dirilis Forbes Real Time Billionaire hingga akhir Mei 2023, posisi Low Tuck Kwong disalip Hartono bersaudara.

Low Tuck Kwong berada di urutan ketiga dengan kekayaan yang ditaksir mencapai US$ 21,3 miliar atau sekitar Rp 317,3 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.900. Sebelumnya, harta kekayaan Low Tuck Kwong mencapai US$ 25,5 miliar atau sekitar Rp 379,9 triliun. Harga batu bara yang kian anjlok menjadi biang keladi merosotnya harta kekayaan Low Tuck Kwong hingga US$ 4,2 miliar. Dalam daftar orang terkaya di dunia, Low Tuck Kwong kini ada di peringkat ke-75.

Dikenal sebagai raja batu bara, pengusaha kelahiran Singapura,17 April 1958 ini adalah pendiri perusahan pertambangan batu bara Bayan Resources. Dia juga mengendalikan perusahaan energi terbarukan Singapura Metis Energy. Low bekerja untuk perusahaan konstruksi ayahnya di Singapura saat remaja dan kemudian pindah ke Indonesia pada tahun 1972 untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar. Low berkembang sebagai kontraktor bangunan, tetapi kemudian beralih ke dunia pertambangan.

Sementara itu, urutan teratas dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes Real Time Billionaire kini ditempati Robert Budi Hartono dengan kekayaan senilai US$ 26,1 miliar. Nilai kekayaan ini setara dengan Rp 388,8 triliun. Dalam daftar orang terkaya di dunia, Budi Hartono ada di peringkat ke-55.

Urutan kedua orang terkaya di Indonesia ditempati Michael Hartono. Kekayaannya ditaksir mencapai US$ 25 miliar atau sekitar Rp 372,5 triliun. Michael Hartono merupakan kakak dari Robert Budi Hartono. Bersama sang adik, pria kelahiran 2 Oktober 1939 mengembangkan berbagai bisnis hingga menjadi orang paling kaya di Indonesia. Sementara Low Tuck Kwong berada di urutan ketiga.

Urutan keempat hingga kesepuluh berturut-turut yaitu Sri Prakash Lohia dengan kekayaan US$ 7,1 miliar, Prajogo Pangestu US$ 5,4 miliar, Chairul Tanjung US$ 4,6 miliar, Tahir & Family US$ 4,4 miliar, Djoko Susanto US$ 4 miliar, Lim Hariyanto Wijaya US$ 3,8 miliar, Dewi Kam US$ 3,5 miliar.

