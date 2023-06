Pasar Kripto Menguat 0,74 Persen, Bitcoin di Level US$ 27.183

Jakarta, Beritasatu.com - Kapitalisasi pasar kripto global dalam 24 jam menguat 0,74% menjadi US$ 1,15 triliun. Berdasarkan data dari Coinmarketcap, Senin (5/6/2023) pagi, Kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin (BTC) naik 0,39%. Saat ini, harga Bitcoin menguat ke level US$ 27.183,95 per koin atau setara Rp 404,97 juta (kurs Rp 14.894).

Sayangnya, Ethereum (ETH) malah sideways pada pagi ini. ETH turun 0,04% dalam sehari terakhir. Saat ini ETH berada di level US$ 1.889,97 per koin. Sedangkan Binance coin (BNB) turun 0,29% dalam 24 jam sehingga menjadi US$ 305,65 per koin.

Dikutip dari Cryptonews, diskusi yang berkembang seputar peraturan aset kripto di berbagai belahan dunia, termasuk Amerika Serikat (AS), Bali, dan Hong Kong, dapat berkontribusi pada penurunan harga Bitcoin.

Di Bali, otoritas setempat menegaskan kembali larangan menggunakan mata uang kripto untuk transaksi. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa wisatawan yang terlibat dalam pembayaran aset kripto dapat menghadapi hukuman, termasuk deportasi dan denda. Karena menurut undang-undang Indonesia, semua transaksi di dalam negeri harus dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah.

Di Amerika Serikat, anggota Kongres Warren Davidson lewat cuitannya di Twitter mengumumkan bahwa proposal yang tidak populer dari Gedung Putih telah diblokir. Proposal tersebut, yang diajukan oleh Presiden Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy, menyarankan untuk mengenakan pajak cukai 30% pada perusahaan aset kripto berdasarkan konsumsi listrik mereka.

Sementara itu, Hong Kong membuat langkah signifikan dalam pengembangan industri mata uang kripto dengan mengizinkan investor ritel untuk memperdagangkan mata uang kripto. Keputusan ini dipandang sebagai langkah maju yang penting, terutama mengingat tindakan keras Tiongkok terhadap sektor tersebut sejak musim panas 2021.

