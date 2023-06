Sektor Pariwisata Pulih, Kunjungan Wisman hingga April 2023 Tembus 3,17 Juta

Jakarta, Beritasatu.com - Kebangkitan sektor pariwisata mulai terlihat setelah sebelumnya ikut terhantam pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di Indonesia selama periode Januari hingga April 2023 telah mencapai 3,17 juta, meningkat 393,83% dibandingkan periode yang sama tahun 2022.

BACA JUGA Sandiaga Uno Targetkan Festival Musik Bisa Serap 15 Persen Wisman

Khusus bulan April 2023, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 865.810 kunjungan. Jumlah ini turun tipis 0,39% dibandingkan bulan sebelumnya. Namun jumlah tersebut naik 270,34% dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu.

Dibandingkan dengan Maret 2023, jumlah kunjungan wisman pada April 2023 terlihat beragam. Wisman yang berasal dari Timur Tengah, ASEAN, dan Asia (selain ASEAN) mengalami penurunan. Sebaliknya, wisman yang berasal dari OSEANIA, Eropa, Amerika, dan Afrika mengalami peningkatan. Jumlah kunjungan wisman yang berasal dari ASEAN mengalami penurunan terdalam sebesar 12,51%. Di sisi lain, wisman yang berasal dari OSEANIA mengalami kenaikan tertinggi sebesar 14,73%.

Advertisement

Berdasarkan kebangsaan, wisman yang berkunjung ke Indonesia pada April 2023 didominasi oleh wisman berkebangsaan Malaysia sebanyak 147.250 kunjungan (17,01%), diikuti Australia sebanyak 109.880 kunjungan (12,69%), Singapura 97.280 kunjungan (11,24%), Timor Leste 61.080 kunjungan (7,05%) dan Tiongkok sebanyak 55.090 kunjungan (6,36%).

BACA JUGA Angkut 615 Wisman, Pesawat Terbesar A380 Mendarat di Bandara Ngurah Rai

Tingkat penghunian kamar (TPK) di hotel bintang pada April 2023 mencapai 41,37%, naik 7,14% secara year on year dan turun 4,88 poin secara month to month. Sementara itu, TPK hotel nonbintang pada April 2023 mencapai 21,87%, meningkat 4,47 poin secara year on year dan 0,61 poin secara month to month. Ratarata lama tamu menginap di hotel bintang mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin dibandingkan tahun lalu, yaitu mencapai 1,63 hari.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan