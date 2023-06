Harga Emas Dunia Menguat 0,24 Persen Ditengah Ketidakpastian Suku Bunga

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas dunia dilaporkan menguat terbatas pada penutupan perdagangan Senin waktu setempat. Hal ini dipicu oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi dan ketidakpastian apakah Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga stabil bulan ini.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, terangkat US$ 4,70 atau 0,24% menjadi ditutup pada US$ 1.974,30 per ounce, setelah menyentuh level tertinggi sesi di US$ 1.979,40 dan terendah di US$ 1.953,80.

Emas berjangka tergelincir US$ 25,90 atau 1,30% menjadi 1.969,60 dolar AS pada Jumat (2/6/2023), setelah melonjak 13,40 dolar AS atau 0,68 persen menjadi 1.995,50 dolar AS pada Kamis (1/6/2023), dan terkerek 5,0 dolar AS atau 0,25 persen menjadi 1.982,10 dolar AS pada Rabu (31/5/2023).

Kekhawatiran atas melemahnya pertumbuhan ekonomi telah memberikan dukungan terhadap emas. Serangkaian pembacaan ekonomi yang lemah dari AS, zona euro, dan China telah mendorong permintaan safe-haven pada emas.

Institute for Supply Management (ISM) melaporkan Senin (5/6/2023) bahwa indeks manajer pembelian jasa (PMI) turun menjadi 50,3 pada Mei dari 51,9 pada April, memberikan dukungan untuk emas.

Federal Reserve akan mengumumkan keputusan kebijakan moneter terbaru Rabu depan (14/6/2023). Pasar memperkirakan bank sentral akan menghentikan serangkaian kenaikan suku bunga baru-baru ini pada pertemuan bulan ini.

Indeks Aktivitas Bisnis PMI Jasa-jasa Global S&P akhir yang disesuaikan secara musiman tercatat 54,9 pada Mei, naik dari 53,6 pada April dan secara umum sejalan dengan perkiraan 'flash' yang dirilis sebelumnya sebesar 55,1.

Departemen Perdagangan AS melaporkan Senin (5/6/2023) bahwa pesanan AS untuk barang-barang manufaktur naik 0,4 persen pada April. Para ekonom mengharapkan kenaikan 0,6 persen.

Emas diperkirakan masih akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan permintaan safe-haven tahun ini, terutama karena kondisi ekonomi global yang memburuk di tengah tekanan suku bunga yang tinggi.

Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 11,20 sen atau 0,47%, menjadi ditutup pada US$ 23,635 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli terangkat US$ 32,90 atau 3,28%, menjadi menetap pada US$ 1.036,40 per ounce.

