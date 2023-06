Unduh Aplikasi Moxa Bisa Dapat Promo Menarik di Semesta Berpesta

Jakarta, Beritasatu.com - Moxa by Astra Financial turut serta meramaikan gelaran Semesta Berpesta pada 3-4 Juni di ICE BSD, Tangerang. Pada aplikasi berbasis wealth hub Moxa by Astra Financial ini, kamu dapat menikmati berbagai layanan, mulai dari pembiayaan kendaraan, pembiayaan perjalanan religi, pinjaman multiguna, pembiayaan gawai, elektronik, furnitur, dan persiapan dana pendidikan. Moxa juga menyediakan layanan investasi bisnis untuk hari tua, sewa mobil dan bus, layanan antar jemput bandara, test drive kendaraan impian, hingga produk asuransi.

“MOXA mengintegrasikan seluruh kebutuhan finansial dalam satu aplikasi dan menjadi pusat dari berbagai layanan keuangan terbaik dari Astra Financial,” kata Marketing Communication Moxa Farrell Constantine ditemui di booth Moxa, Minggu (4/6/2023)

Di event Semesta Berpesta sendiri, Moxa menghadirkan promo pembelian Xiboba hanya dengan harga Rp 5.000 bagi pengunjung yang sudah mengunduh dan registrasi pada aplikasi Moxa. Ada juga promo pembelian pulsa dengan diskon Rp 10.000.

Sebagai informasi, Semesta Berpesta hari kedua Tangerang kembali menghadirkan sejumlah musisi kenamaan tanah air, di antaranya Kunto Aji, Danilla, Ungu, Fourtwnty dan ditutup oleh penampilan dari Winky Wiryawan. Sejumlah booth untuk menghibur pengunjung pun tersedia untuk karaoke atau olahraga virtual. Adapun rangkaian acara pada hari ini meliputi Semesta Berbakat, Mendadak Fashion, Mendadak Cosplay, hingga Star Keliling atau Starling.

Pengunjung juga dapat berfoto dan beristirahat di sejumlah spot yang tersedia. Jika lapar atau haus, tersedia jajaran food truck yang menjajakan aneka makanan dan minuman. Untuk bisa menyaksikan dan merasakan keseruan ini, tiket Semesta Berpesta dapat dibeli di Goers, Tiket.com, dan tiketapasaja.com seharga Rp 200.000.

