Sektor ESDM Ditargetkan Sumbang PNBP Rp 219 Triliun Tahun Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan, tahun ini sektor ESDM bisa menyumbang Rp 219 triliun sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Target ini lebih rendah dari capaian maupun target PNBP sektor ESDM 2022, yang masing-masing senilai Rp 351 triliun dan Rp 254 triliun.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menerangkan, capaian PNBP sektor ESDM tahun lalu banyak ditopang kenaikan harga komoditas, terutama dari sumber daya mineral seperti batu bara.

“ESDM sendiri kata imbuh Arifin dalam wawancara khusus dengan B-Universe, di Gedung Kementerian ESDM, Selasa (6/6/2023).

Arifin membuktikan, jumlah tersebut dapat terhitung dari produksi minyak mentah (crude) di Tanah Air sekitar 620.000 barel per hari, dikalikan rerata Indonesia crude price (ICP) US$ 75 per barel dalam setahun. Ditambah produksi gas 1,1 juta barel setara minyak per hari (million barrel oil equivalent per day/mboepd) dan batu bara 687 juta ton dalam setahun yang dikalikan rata-rata harga jual 2022.

“Jadi memang ESDM ini harus melakukan pengelolaan yang maksimal, sehingga bisa mendapatkan nilai revenue, serta nilai pendapatan negara, baik sektor pajak maupun non-pajak,” sambung dia.

Dilansir dari laman resmi Kementerian ESDM, realisasi investasi di sektor ESDM tahun lalu mencapai US$ 26,8 miliar, dengan realisasi subsidi energi Rp 157,6 triliun. Subsidi ini terdiri dari subsidi BBM dan LPG sebesar Rp 97,8 triliun, serta subsidi listrik Rp 59,8 triliun.

Arifin pun menegaskan, subsidi energi dipertahankan untuk menjaga daya beli masyarakat dalam pemulihan ekonomi. Namun dia belum bisa menyampaikan target investasi, subsidi, hingga kontribusi PNBP dari sektor ESDM untuk 2024.

“Tahun depan, baru kami bahas. Kami akan tentukan dalam beberapa bulan ke depan, tentu saja nanti akan diumumkan dalam RAPBN (rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, Red),” pungkasnya.

