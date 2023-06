Kementerian ESDM Proyeksikan ICP 2024 Stabil di Kisaran US$ 70-80 Per Barel

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan rata-rata harga minyak mentah di Indonesia (Indonesian crude price/ICP) tahun 2024 akan stabil pada level US$ 70-80 per barel.

“Memang tahun ini dan tahun depan diperkirakan harga minyak ada pada level cukup stabil, kalau kondisi geopolitik seperti sekarang,” tegas Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam wawancara khusus dengan B-Universe, di gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Level ICP yang diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 tersebut, sama dengan ICP dalam APBN 2023. Hal ini didasari realisasi rata-rata ICP sampai Mei 2023 sebesar US$ 76,41 per barel dan kecenderungan menurun.

Sementara itu, Polling Reuters dan Short Term Energy Outlook dari United State-Energy Information Administration-Department of Energy memproyeksikan, harga minyak dunia berada di kisaran US$ 69,47-88,01 per barel tahun depan.

Kementerian ESDM melihat, saat ini negara-negara OPEC+ berupaya mengontrol suplai dari produksi minyak mentah agar harga bisa dipertahankan pada level US$ 80 dolar.

“Tetapi di lain sisi kita harus lihat, pengguna minyak mentah ini, terutama produsen dari kilang, kurang happy sebenarnya dengan harga minyak yang tinggi karena margin (profit, Red) makin tipis,” imbuh Arifin.

Sebagai penyeimbang harga, negara-negara terdampak kekurangan suplai minyak akibat perang Rusia-Ukraina turut menghemat pemakaian minyak, menjalankan program efisiensi, hingga mempercepat transisi energi.

“Jadi di satu sisi negara-negara OPEC+ akan berupaya menjaga harga dengan mengatur produksi harian. Kalau harga turun, dikurangi produksi, harga ketinggian, dinaikin produksinya,” jelas dia.

