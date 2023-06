Harga Minyak Turun karena Ketidakpastian Pertumbuhan Ekonomi Global

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah turun sekitar 1% pada penutupan hari Selasa (6/6/2023) atau Rabu pagi di Asia (7/6/2023) karena kekhawatiran bahwa pertumbuhan ekonomi global yang lesu dapat mengurangi permintaan energi.

Kontrak berjangka minyak Brent turun 42 sen atau 0,6% menjadi ditutup pada US$ 76,29 per barel, sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 41 sen atau 0,6% menjadi ditutup pada US$ 71,74.

Harga minyak naik pada hari Senin setelah Arab Saudi mengumumkan pada akhir pekan bahwa mereka akan memotong produksi menjadi sekitar 9 juta barel per hari (bph) pada bulan Juli dari sekitar 10 juta bph pada bulan Mei.

Arab Saudi, eksportir minyak terbesar di dunia, juga secara tak terduga meningkatkan harga jual resmi minyak mentahnya kepada pembeli di Asia.

Namun, pemotongan pasokan dari Arab Saudi ini tidak mungkin mencapai "kenaikan harga yang berkelanjutan" hingga mencapai angka di atas US$ 80 hingga US$ 90 karena permintaan yang lebih lemah, pasokan non-OPEC yang lebih kuat, pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat di Tiongkok, dan kemungkinan resesi di Amerika Serikat dan Eropa, demikian menurut analis Citigroup dalam sebuah catatan.

