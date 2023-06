IHRS 2023 Bakal Ungkap Lanskap Kerja Masa Depan

Nusa Dua, Beritasatu.com - Seperti apa lanskap kerja masa depan? Hal tersebut akan terungkap dalam Indonesia Human Resources Summit (IHRS) 2023 yang digelar 19-20 Juni 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center.

IHRS 2023 digelar Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bekerja sama dengan tiga perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yakni PT Pertamina Eksplorasi Produksi (Pertamina EP), Saka Indonesia Pangkah Limited, Eni Muara Bakau B.V. serta didukung oleh PT Multi Taruna Sejati.

IHRS 2023 merupakan gelaran yang ke-13, dan mengambil tema “Redefining Human Capital: Inspiring People to Take Action”. Acara tahunan ini membahas sumber daya manusia paling bergengsi di Indonesia dan ASEAN yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade sejak 2009 dan tahun ini.

Advertisement

Dalam acara ini para peserta mempunyai kesempatan untuk menggali tren, teknologi baru, dan strategi utama di berbagai ruang sumber daya manusia (SDM) yang berubah dengan cepat.

Bagaimana menggaet bakat terbaik menjadi salah satu hal yang dibahas dalam acara ini. Perusahaan saat ini menghadapi tekanan, prioritas, dan tantangan baru saat menarik dan merekrut bakat. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemangku jabatan SDM dalam merekrut karyawan antara lain melakukan seleksi dan verifikasi administratif tentang informasi seorang calon karyawan.

Selain itu, menjadi jembatan antara calon karyawan dan user di perusahaan, dan memberikan informasi penting bagi calon karyawan sebelum bergabung di perusahaannya.

Chairwoman IHRS 2023 Mira Tripuspita mengungkapkan, IHRS 2023 menampilkan pemateri yang berpengalaman dan ahli di bidangnya yang akan berbagi pengalaman, wawasan, dan pandangan terhadap topik tertentu. “Salah satunya adalah mengenai HR Strategy Roadmap to Win Talent War & Talent Development”, kata Mira dalam keterangannya seperti dikutip Antara, Senin (5/6/2023).

BACA JUGA Jokowi Melawat ke Singapura dan Malaysia

Mira menegaskan, menggaet karyawan yang terbaik, bukanlah perkara mudah. Butuh praktisi dan pejabat SDM yang memiliki jam terbang dan pengalaman khusus.

Banyak praktisi SDM dari BUMN yang menjadi peserta IHRS 2023 ini. Selain itu terdapat peserta lain dari kalangan industri asuransi, jasa keuangan, transportasi, otomotif, manufaktur, serta jasa lainnya.

Pada kegiatan ini, semua peserta mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan secara tertulis berbagai hal yang terjadi di perusahaan mereka, kemudian memaparkannya di hadapan peserta lain, dan memperoleh masukan dari peserta lainnya.

Sejumlah tokoh dan praktisi yang dijadwalkan menjadi pembicara dalam IHRS 2023 ini antara lain: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif; Menteri Sekreataris Negara, Pratikno; Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto; Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati; SVP Human Capital Development PT Pertamina (Persero), M Fahmi El Mubarak.

Selain itu ada CEO Sintesa Grup, Shinta W Kamdani; Presiden Direktur dan CEO of PT XL Axiata Tbk, Dian Siswarini; Thomas R Williams, penulis Permission to Dream and The Relentless Pursuit of Greatness; entrepreneur, entertainer, aktivis sosial, juga Cinta Laura; Cak Lontong, serta banyak tokoh lainnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan