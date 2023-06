Lembaga Riset Eria Tunjuk Tetsuya Watanabe sebagai Presiden Baru

(ki-ka): Menteri Keuangan periode 2014-2016 Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan periode 2013-2014 Muhammad Chatib Basri, Menteri Perdagangan periode 2016-2019 yang juga Komisaris Utama B-Universe Enggartiasto Lukita, Former President Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Hidetoshi Nishimura, Mantan Kepala BKPM Thomas Lembong, dan New President Of ERIA Tetsuya Watanabe, saat perayaan hari jadi ERIA yang ke-15, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2023. (Beritasatu.com / David Gita Roza)