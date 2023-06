TBS Energi Utama Bakal Bagikan Dividen US$ 6,9 Juta

Jakarta, Beritasatu.com - PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) bersiap menggelontorkan dividen US$ 6,9 juta atau sekitar Rp 102,83 miliar (kurs Rp 14.903) untuk pemegang saham. Jumlah ini disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2023 di Energy Building, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

SVP Corporate Secretary TOBA, Nafi Achmad Sentausa mengatakan, rapat tersebut menyetujui penggunaan laba tahun berjalan senilai total US$ 94 juta, dengan US$ 50 juta untuk laba ditahan dan US$ 6,9 juta untuk dividen tunai.

"Mungkin per sahamnya sekitar US$ 0,8 sen, itu sekitar Rp 15 per saham,” ujar Nafi.

Sepanjang 2022, TBS Energi Utama berhasil mencatatkan pendapatan sebesar US$ 635,8 juta yang meningkat 34,7% dibanding tahun 2021. Perseroan juga berhasil mencetak laba tahun berjalan sebesar US$ 93,9 juta meningkat 43,1% (yoy) pada 2022. Sedangkan laba bersih perseroan berada di level US$ 57 juta.

Melalui pencapaian modal positif tersebut, perseroan berencana memperkuat pertumbuhan bisnis di proyek energi terbarukan dan pembangunan ekosistem kendaraan listrik.

Direktur TBS Energi Utama, Juli Oktarina memaparkan, hasil kinerja keuangan perseroan tetap tumbuh, di tengah kondisi pasar keuangan global yang ketat tahun lalu, terlebih saat perseroan sedang bertransformasi menuju energi hijau.

"Komitmen kuat kami untuk bertransformasi menuju energi hijau terlihat melalui roadmap strategi yang jelas dan eksekusi atas diversifikasi pengembangan usaha menuju investasi yang ramah lingkungan,” tutur Juli.

Selain performa kinerja keuangan yang terus bertumbuh, dia menambahkan bahwa perusahaan tetap melakukan sejumlah langkah untuk terus memperkuat Good Corporate Governance (GCG). "Sehingga kami menjadi lebih baik untuk mensukseskan langkah mencapai transformasi menuju Towards a Better Society 2030," sambungnya.

Juli menyampaikan, sejumlah pencapaian penting perseroan pada 2022, antara lain keberhasilan mencatatkan kinerja keuangan positif dan kemajuan proyek bisnis energi hijau.

TBS Energi Utama juga telah mendiversifikasi sumber pembiayaan melalui penerbitan obligasi di pasar modal yang prosesnya dilaksanakan sejak 2022 dan telah dicatatkan di IDX di awal 2023.

"Sepanjang 2022, TBS kembali berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang positif dan solid. Harga batu bara yang kuat di pasar global merupakan katalis positif bagi kinerja perseroan. Pendapatan tersebut memperkuat posisi perseroan untuk melanjutkan proses transformasi menuju perusahaan energi berkelanjutan dan pembangunan ekosistem kendaraan listrik," ujar Juli.

