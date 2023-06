BRI: Potensi FIFA Match Day Indonesia vs Argentina Diproyeksi Rp 500 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - Juara Piala Dunia 2022, Argentina akan menyambangi Indonesia untuk menjalani FIFA Matchday melawan Tim Nasional (Timnas) sepak bola Indonesia pada 19 Juni 2022 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan yang menghadirkan Lionel Messi cs tersebut diproyeksikan dapat mendulang perputaran uang sebesar Rp500 miliar.

Dampak dari seluruh kegiatan menuju pertandingan FIFA Matchday Indonesia vs Argentina diperkirakan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat termasuk pelaku UMKM.

Penjualan merchandise serta produk-produk UMKM lainnya diharapkan menumbuhkan kegiatan perekonomian lebih maju. Hal tersebut disampaikan oleh peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus menyampaikan bahwa perputaran uang bisa didapatkan tak hanya dari segi penjualan tiket. Namun juga dari aspek-aspek terdampak lainnya.

BACA JUGA BRI Danareksa Sekuritas Bidik 1 Juta Investor Ritel

Advertisement

“Dilihat dari berbagai aspek seperti merchandise, hak siar, sponsorship, akomodasi, transportasi, pelaku industri makanan dan minuman, termasuk ke pelaku UMKM di sektor tersebut membuat perputaran uang bisa mencapai kurang lebih Rp500 miliar.

Jadi diperkirakan sampai menjelang hari-H kegiatan ekonomi mulai dari hulu hingga ke hilirnya hingga ke industri turunannya akan semakin ramai karena terdorong pertandingan ini”, ujar Ahmad Heri Firdaus.

Besarnya perputaran ekonomi dari pertandingan tersebut semakin meyakinkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI untuk mendukung pertandingan FIFA Match Day yang menyedot perhatian masyarakat Indonesia tersebut.

Salah satu langkah nyata BRI dalam membantu serta menyukseskan pergelaran tersebut adalah dengan menjadi sponsor dan memberikan keistimewaan bagi para nasabahnya dalam melakukan transaksi pembayaran tiket pertandingan lebih awal yakni pada presale 5 Juni 2023 lalu.

Pembelian tiket FIFA Matchday Indonesia vs Argentina khhusus nasabah BRI dapat menggunakan Kartu Kredit BRI, Debit Online, hingga BRI Virtual Account (BRIVA). Terkhusus pembayaran melalui BRIVA dapat dilakukan melalui ATM BRI, AgenBRILink, dan transaksi lebih praktis dapat dilakukan melalui Super Apps BRImo.

Selain memberikan dampak ekonomi yang besar, Ketua PSSI Erick Thohir, mengungkapkan bahwa FIFA Match Day tersebut sangat penting untuk membangun karakter sepakbola nasional. “Karena bukan hanya satu atau dua bulan untuk membentuk Timnas itu tapi harus dimulai sejak sekarang”, tambahnya.

FIFA Match Day ini lanjutnya bukan hanya sekedar bermain tapi juga belajar sekaligus menaikkan mental dan moral para pemain Indonesia kalau Indonesia juga bisa.

BACA JUGA Fee Based Income BRI Tumbuh Double Digit Mencapai 11,5%

Terkait dukungan BRI terhadap pertandingan ini, Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa pertandingan yang diselenggarakan di Indonesia ini merupakan bentuk dukungan BRI terhadap sepak bola nasional agar dapat terus mencatatkan prestasi di kancah global.

Disamping itu, Sunarso juga mengungkapkan bahwa pertandingan FIFA Match Day Indonesia vs Argentina ini akan memberikan peluang dan potensi yang baik untuk menggerakan perekonomian, termasuk untuk UMKM yang terlibat dalam pertandingan ini.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan