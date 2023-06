Gara-gara Hoax AS Akan Cabut Embargo Iran, Minyak Mentah Anjlok

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah sempat turun hingga lebih dari $3 per barel pada perdagangan Kamis (8/6/2023). Gedung Putih membantah laporan bahwa AS dan Iran mungkin mendekati kesepakatan tentang ekspor minyak.

Harga minyak turun tajam setelah laporan tersebut yang mengutip dua sumber tak disebutkan namanya menyatakan bahwa Iran dan AS mendekati kesepakatan sementara yang akan menukar pengurangan sanksi dengan mengurangi pengayaan uranium Iran.

Namun, perdagangan berbalik setelah adanya keraguan bahwa sanksi minyak akan segera dicabut dan setelah Gedung Putih menyatakan bahwa laporan tersebut tidak benar.

Advertisement

Minyak mentah Brent ditutup turun 1,29% menjadi US$ 75,96 per barel setelah sebelumnya turun sebanyak $3. Minyak mentah AS West Texas Intermediate turun 1,71%, atau US$ 1,24, menjadi $71,29.

"Berita ini palsu dan menyesatkan," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, merujuk pada artikel di situs Middle East Eye.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan