Harga Emas Antam Melonjak Rp 10.000 Per Gram

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas melonjak pada akhir perdagangan Kamis (8/6/2023) atau Jumat pagi di Asia (9/6/2023) setelah sebelumnya mengalami penurunan. Lonjakan ini terjadi karena investor bereaksi terhadap laporan klaim pengangguran yang mengecewakan dari Amerika Serikat, sambil menunggu pertemuan Federal Reserve pekan depan.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange mengalami kenaikan sebesar 1,03 persen atau 20,20 dolar AS, ditutup pada 1.978,60 dolar AS per ounce. Harga emas tersebut sempat mencapai level tertinggi sebesar 1.985,70 dolar AS dan terendah sebesar 1.955,20 dolar AS.

BACA JUGA Harga Emas Antam Anjlok Rp 8.000 Per Gram

Di Indonesia, harga emas batangan Antam juga mengalami kenaikan. Pada Jumat pagi, harga emas Antam naik sebesar Rp 10.000 menjadi Rp 1.062.000 per gram. Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam juga naik sebesar Rp 10.000 menjadi Rp 943.000 per gram dibandingkan harga buyback sebelumnya.

Advertisement

Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa klaim pengangguran awal AS naik 28.000 menjadi 261.000 dalam pekan yang berakhir pada 3 Juni. Kenaikan tersebut merupakan yang terbesar sejak Juli 2021 dan melebihi perkiraan para ekonom.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan