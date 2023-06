Ini 10 Saham dengan Kenaikan Tertinggi Sejak Awal Tahun

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) mengalami koreksi 2,29% secara year to date, pada umumnya akibat faktor eksternal seperti inflasi di AS yang memicu kenaikan suku bunga AS, melambatnya perekonomian dunia, dan krisis perbankan AS yang sempat menyebabkan sedikit kekhawatiran.

Dari dalam negeri, windfall akibat kenaikan harga komoditas yang terjadi tahun lalu sudah tidak berlaku lagi tahun ini seiring meningkatnya persediaan dan membaiknya rantai pasok.

Memasuki paruh kedua tahun ini, tantangan-tantangan tersebut mereda dan IHSG siap tancap gas lagi. PT Mandiri Sekuritas mempertahankan proyeksi indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga akhir tahun 2023 di posisi 7.510 ditopang oleh kebijakan suku bunga The Fed dan fiscal spending di tingkat domestik.

Di tengah koreksi yang terjadi pada IHSG, sepanjang tahun 2023 investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp 20,584 triliun. Berdasarkan data dari RTI, secara year to date, per Jumat (9/6/2023), inilah 10 saham top gainers IHSG:

1. PT Darmi Bersaudara Tbk (KAYU) mencatat kenaikan 123% menjadi Rp 113.

2. PT PAM Mineral Tbk (NICL) naik 93,55% ke Rp 300

3. PT Solusi Energi Digital Tbk (WIFI) naik 78,46% ke Rp 232

4. PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) naik 78,22% ke Rp 360

5. PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) naik 77,37% ke Rp 212

6. PT Dewi Shri Farmindo Tbk (DEWI) naik 66,35% ke Rp 346

7. PT MD Pictures Tbk (FILM) naik 62,83% ke Rp 3.110

8. PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) naik 61,94% ke Rp 1.255

9. PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) naik 58,22% ke Rp 2.310

10. PT Gudang Garam Tbk (GGRM) naik 52,22% ke Rp 27.400.

