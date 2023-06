WIR Asia Pede Raup Pendapatan Rp 4 Triliun di 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Emiten pengembang metaverse, PT Wir Asia Tbk (WIRG) atau WIR Group optimistis meraup pendapatan Rp 4,04 triliun sampai akhir 2023. Angka ini, lebih tinggi 136% dari perolehan 2022 yang sebanyak Rp 1,69 triliun.

Namun pada kuartal I-2023, pendapatan emiten dari sektor teknologi tersebut baru tumbuh 106,7% (yoy) menjadi Rp 622,29 miliar, dibandingkan kuartal I-2022 yang sebesar Rp 301,05 miliar.

Sedangkan laba bersih perseroan dalam perbandingan periode yang serupa, tercatat hanya naik 7,62% (yoy) menjadi Rp 14,33 miliar.

"Iya sebenarnya pendapatan atau hasil bottom line (laba bersih) pasti akan relatif, tapi so far we are still on track. Biasanya kan bisa dikejar di later-nya,” ungkap Direktur Wir Asia Jimmy Halim, usai paparan publik di Ciputra Artpreneur, Jumat (9/6/2023).

Jimmy pun belum memberikan jawaban jelas, apakah target pendapatan tersebut akan direvisi tahun ini. “Nanti masih bisa kami update lagi,” imbuh dia.

Jimmy juga menginformasikan, perseroan telah membelanjakan anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) Rp 200 miliar pada 2022.

Sebagian besar belanja modal tersebut, untuk hardware DAV, penelitian dan pengembangan, serta pengembangan perangkat lunak atau software.

"Tahun ini kami targetkan belanja (modal) Rp 50-100 miliar,” ungkap dia.

Di lain pihak, CEO Metaverse Indonesia, Makmur Stephen Ng memberikan pembaruan informasi terkait pengembangan Nusameta yang sudah mencapai 40%.

Nusameta yang disebut sebagai "Indonesia versi digital" ini adalah ekosistem yang terdiri dari platform dan integrasi online to offline (O2O) yang memungkinkan seluruh pengguna mewujudkan interaksi antara dunia nyata dan digital.

"Namun kita lihat di dunia teknologi pada umumnya pengembangan sebuah platform itu tidak akan selesai. Akan terus dikembangkan fungsi dan fiturnya, sesuai analisis pengolahan. Kami selalu menyelaraskan dengan teknologi yang siap pasang seperti AI yang saat ini berkembang pesat,” jelas Stephen.

Pada tahap awal, Metaverse Indonesia Makmur akan memperkenalkan pembuatan avatar sebagai representasi digital pengguna platform tersebut. Sebab, hal ini akan menjadi awal dari perjalanan penggunaan metaverse. Tahap pembuatan avatar di mesin DAV sudah diperkenalkan secara prototipe di Nexticorn.

