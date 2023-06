Ini 10 Perusahaan Teknologi yang Lakukan PHK Terbanyak di 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Industri teknologi menghadapi tantangan yang sangat berat usai dihantam pandemi covid-19. Bahkan perusahaan teknologi raksasa terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi banyak karyawannya demi bisa mempertahankan bisnisnya.

Berdasarkan data Layoffs.fyi, di tahun 2023 ini saja sudah ada 762 perusahan teknologi yang melakukan PHK terhadap 205.428 karyawannya.

Berikut ini daftar 10 perusahaan yang melakukan PHK terbesar sepanjang 2023.

1. Amazon. PHK 18.000 karyawan

2. Google. PHK 12.000 karyawan

3. Meta. PHK 11.000 karyawan (sebelumnya di akhir 2022 sebanyak 11.000 karyawan)

4. Microsoft. 10.000 karyawan

5. Ericsson. 8.500 karyawan

6. Flink. 8.000 karyawan

7. Salesforce. 8.000 karyawan

8. Dell. 6.650 karyawan

9. Philips. 6.000 karyawan

10. Micron. 4800 karyawan

Bagaimana dengan startup Indonesia? Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad belum lama ini juga memproyeksikan industri startup di Indonesia pada 2023 akan melambat. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak dari pelemahan ekonomi global.

Dari sisi pendanaan, Tauhid juga melihat tantangan yang dihadapi para startup masih akan berat.

"Untuk pendanaan perusahaan rintisan di 2023 agak berat ya, karena kan kebanyakan investor kita dari luar negeri. Mereka sekarang akan lebih realistis mencari investasi yang menjanjikan dan lebih aman, cenderung ke bond ketimbang berinvestasi di startup karena sangat sensitif. Apalagi ada perang suku bunga, bond yang 3 tahun, 10 tahun, mereka akan cari yang penawarannya menarik,” kata Tauhid.

