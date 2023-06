Pembelian Solar Subsidi Full QR Diperluas, Angkutan Jasa Logistik Antisipasi

Jakarta, Beritasatu.com - Kalangan pelaku usaha truk mengaku telah mengantisipasi kebijakan PT. Pertamina (Persero) yang membatasi pembelian solar subsidi melalui skema full QR di SPBU yang diperluas cakupannya per hari Kamis (08/06/2023) oleh PT. Pertamina (Persero).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan mengatakan bahwa kebijakan pembelian BBM di SPBU diakuinya telah diantisipasi oleh pengusaha truk dengan mendaftar My Pertamina.

"Ya jadi sementara ini semua truk anggota kami sudah menggunakan barcode," kata Gemilang ketika dikonfirmasi Beritasatu.com, Jumat (9/6/2023).

Begitu juga dengan jasa logistik, yang menyebut kebijakan pembelian solar subsidi dengan skema full QR dinilai belum berimplikasi terhadap jasa kiriman logistik utamanya kegiatan logistik dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ke sejumlah pergudangan di Jakarta maupun Bekasi dan sekitarnya.

"Sejauh ini belum ada dampaknya ke jasa kiriman barang," kata Ketua Umum Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim kepada Beritasatu.com, Jumat (9/6/2023).

Seperti diketahui, komitmen pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) diperluas oleh PT. Pertamina (Persero) pada Kamis (08/06/2023), di mana pembatasan dengan skema full QR diperluas untuk wilayah Jakarta, Bogor dan Depok yang terdiri dari 8 kabupaten.

Wilayah Kota/Kabupaten Jabode yang menerapkan Skema Full QR pada 8 Juni terdiri dari Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota dan Kabupaten Bogor serta Kota Depok.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kristiawan menegaskan, kini di seluruh wilayah Regional Jawa Bagian Barat yang terdiri dari Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat sudah menerapkan Skema Full QR.

"Untuk Provinsi Banten dan Jawa Barat Skema full QR untuk sudah sejak 25 Mei lalu, dan untuk Jabode mulai berlaku pada 8 Juni ini," kata Eko dalam pernyataannya dikutip, Jumat (09/06/2023).

Dikatakannya, dengan dimulainya skema Full QR ini, maka BBM Subsidi jenis solar hanya dapat di beli bagi masyarakat yang telah memiliki QR subsidi tepat.

Bagi masyarakat yang belum terdaftar subsidi tepat, kata dia, tidak dapat dilayani, karena konsumen wajib menunjukan QR Code untuk dilakukan scan QR ketika melakukan pembelian BBM bersubsidi.

"Konsumen yang sudah terdaftar dan memiliki QR dapat membeli BBM Solar berdasarkan kuota. Untuk kendaraan pribadi Roda 4 pembelian maksimal yaitu 60 liter per hari, angkutan umum orang/barang roda 4 yaitu 80 liter per hari, dan angkutan umum orang/barang roda 6 yaitu 200 liter per hari," kata dia.

“Berdasarkan data transaksi pembelian solar subsidi pada periode 13 hari terakhir yaitu tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan 6 Juni 2023 untuk wilayah Jabode telah mencapai 90% atau 415.881 transaksi. Bagi masyarakat yang belum melakukan registrasi Subsidi Tepat, diharapkan dapat segera mendaftarkan kendaraannya,” ujar Eko.

