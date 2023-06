Semester I 2023, Program Bedah Rumah PUPR Capai 93.139 Unit

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Pada 2023, program BSPS atau bedah rumah ini ditargetkan meningkatkan kualitas hunian masyarakat sebanyak 149.750 unit di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal Perumahan PUPR, Iwan Suprijanto mengungkapkan, hingga 9 Juni 2023 atau Semester I 2023, progres fisik program BSPS telah mencapai 93.139 unit dari target total 150.050 unit. Anggaran program BSPS tahun ini mencapai Rp 3,29 triliun.

"Program BSPS merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan skema padat karya tunai (PKT), bertujuan untuk meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan infrastruktur umum. Saat ini, sudah ada 171.082 orang yang terlibat dalam program ini dari target 300.100 orang," ujar Iwan Suprijanto, dikuip Antara, Minggu (11/6/2023).

Iwan menyampaikan, program ini tidak hanya memberikan hunian yang lebih layak, sehat, dan nyaman, tetapi juga membantu mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat.

"Program ini sangat membantu masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dengan dana stimulan yang disalurkan oleh pemerintah," tambah Iwan.

Tahun 2023, penanganan rumah swadaya akan difokuskan pada tiga hal, yakni mendukung program penurunan kemiskinan ekstrem melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, penanganan kawasan perumahan, dan permukiman kumuh terintegrasi, serta perluasan cakupan pelayanan Klinik Rumah Swadaya.

Salah satu program BSPS yang telah dilaksanakan berada di Provinsi Jawa Barat dengan 16.824 unit rumah tidak layak huni. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa II, yang merupakan bagian dari Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, telah melakukan verifikasi calon penerima program BSPS berdasarkan nama dan alamat (by name by address) sebanyak 8.559 unit.

"Setiap masyarakat yang rumahnya dibedah mendapatkan dana BSPS senilai Rp 20 juta, dengan rincian Rp 17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang. Kami berharap ada dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta melalui program CSR untuk membantu dan mensukseskan pelaksanaan BSPS," ujar Kepala BP2P Jawa II Kiagoos Egie Ismail.

