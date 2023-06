Naik Tipis, Bitcoin Masih Tertahan di US$ 25.000

Jakarta, Beritasatu.com - Pasar mata uang kripto menunjukkan kestabilan dalam perdagangan 24 jam terakhir. Harga Bitcoin tertahan di level US$ 25.000, sementara Ethereum menguat dan Binance Coin mengalami penurunan.

Menurut data dari Coinmarketcap, pada Senin pagi (12/6/2023) pukul 06.50 WIB, kapitalisasi pasar mata uang kripto global tetap stabil di US$ 1,05 triliun dalam kurun waktu 24 jam. Bitcoin (BTC), yang merupakan mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, mengalami kenaikan sebesar 0,23% dalam 24 jam terakhir. Saat ini, harga Bitcoin tertahan di level US$ 25.918,76 per koin atau sekitar Rp 384,63 juta (dengan kurs Rp 14.840).

Hal serupa juga terjadi pada Ethereum (ETH) yang mengalami kenaikan pada pagi hari ini. ETH mengalami kenaikan sebesar 0,15% dalam kurun waktu 24 jam. Saat ini, ETH diperdagangkan di level US$ 1.755,42 per koin. Namun, Binance Coin (BNB) mengalami penurunan sebesar 1,63% dalam 24 jam. Sehingga BNB memiliki harga sebesar US$ 235,23 per koin.

Dikutip dari CoinDesk, tingkat dominasi Bitcoin mendekati angka 50% karena gejolak mata uang kripto lainnya mendorong investor untuk mencari tempat yang lebih aman. Tingkat dominasi Bitcoin (BTC) dalam total kapitalisasi pasar mata uang kripto naik pada Sabtu pagi dan mendekati angka 50% untuk pertama kalinya sejak April 2021, berdasarkan data yang diambil dari platform charting TradingView.

Kenaikan ini terjadi karena mata uang kripto alternatif seperti SOL, MATIC, DOGE, dan ADA mengalami kerugian dua digit akibat rumor penjualan portofolio senilai US$ 2 miliar oleh perusahaan perdagangan.

Lewis Harland dari Decentral Park Capital menyatakan bahwa tingkat dominasi BTC terus meningkat sejak November dan mengalami lonjakan saat terjadi krisis perbankan di Amerika Serikat pada Maret tahun lalu. Indikator ini kini tampaknya akan keluar dari pola osilasi tiga tahunnya, menunjukkan kinerja Bitcoin yang terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang.

Berdasarkan data dari TradingView, Tether juga kemungkinan mendapat keuntungan dari upaya menghindari risiko. Tingkat dominasi Tether meningkat sebesar 5% menjadi 7,82%, mencapai level tertinggi sejak 8 Januari.

