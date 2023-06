JPMorgan Chase Kembali Puncaki 10 Perusahaan Terbesar di Dunia

New York, Beritasatu.com - Dengan adanya kekhawatiran resesi, kenaikan suku bunga, dan pasar saham Amerika Serikat yang jauh di bawah level tertinggi tahun 2022, bank terkemuka Amerika kembali menduduki posisi teratas sebagai perusahaan terbesar di dunia.

JPMorgan Chase merebut kembali posisi nomor satu dalam daftar Forbes Global 2000 sebagai perusahaan terbesar di dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 2011, setelah Berkshire Hathaway milik Warren Buffett tergelincir dari posisi teratas akibat penurunan portofolio investasinya. Total pendapatan JPMorgan sebesar US$ 180 miliar (Rp 2.673,5 triliun) dalam 12 bulan hingga Maret naik 44% dari US$ 125 miliar pada daftar tahun lalu, terutama berkat marjin keuntungan bersih yang semakin meningkat. Setelah dikurangi biaya bunga yang lebih tinggi, JPMorgan memperoleh pendapatan bersih sebesar US$ 136 miliar dalam periode tersebut, naik 13% dibandingkan tahun sebelumnya.

JPMorgan mengalami musim semi yang bergejolak sebagai lembaga keuangan yang stabil melalui kekacauan perbankan yang menyebabkan kegagalan Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan First Republic Bank. JPMorgan mengakuisisi First Republic pada 1 Mei, mengendalikan deposito senilai US$ 92 miliar dan pinjaman serta surat berharga senilai US$ 203 miliar, dan bank tersebut melaporkan peningkatan deposito sebesar 2% secara tahun ke tahun menjadi US$ 2,38 triliun pada akhir kuartal pertama ketika nasabah yang cemas memindahkan uang tunai mereka dari bank-bank regional yang lebih lemah.

"Perekonomian Amerika Serikat terus berada dalam kondisi yang umumnya sehat —konsumen masih melakukan pengeluaran dan memiliki neraca keuangan yang kuat, dan bisnis-bisnis berada dalam kondisi yang baik," kata CEO JPMorgan yang sudah lama menjabat, Jamie Dimon, dalam rilis pers yang mengumumkan laporan keuangan kuartal pertama JPMorgan. "Namun, awan gelap yang telah kita pantau selama setahun terakhir masih terlihat di cakrawala, dan kekacauan industri perbankan ini menambah risiko-risiko tersebut."

