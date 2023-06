Dipimpin BRI, 8 Perusahaan Indonesia Masuk Forbes Global 2000

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) menjadi perusahaan terbesar di Indonesia versi Forbes Global 2000.

Setiap tahun sejak 2003, Global 2000 telah merangking perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham dunia berdasarkan penjualan, keuntungan, aset, dan nilai pasar, dengan semua variabel tersebut diberi bobot yang sama. Daftar tahun ini mencakup data selama 12 bulan terakhir yang tersedia hingga 7 Mei.

Empat bank ada di dalam daftar delapan perusahaan terbesar di Indonesia versi Forbes. Di urutan pertama ada BRI yang memiliki aset US$ 119,84 miliar (Rp 1.782 triliun) dengan kapitalisasi pasar sebesar US$ 53,79 miliar, lalu disusul Bank Mandiri dengan aset US$ 120,8 miliar dan kapitalisasi pasar US$ 32,58 miliar.

Bank Central Asia ada di peringkat ketiga dengan aset US$ 88,15 miliar dan kapitalisasi pasar US$ 75,6 miliar. Telkom Indonesia ada di urutan keempat dan BNI di urutan kelima, Bayan Resources di peringkat enam, Adaro Energy ketujuh, dan Garuda Indonesia kedelapan.

Secara global, BRI ada di urutan 307, Mandiri ada di urutan ke 418, BCA di urutan 462, Telkom di urutan 787, BNI di 930, Bayan Resources di 983, Adaro di 1.393, dan Garuda Indonesia di urutan ke 1.572.

Berikut adalah delapan perusahaan terbesar di Indonesia (Forbes):

