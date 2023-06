Entitas Rukun Raharja Kantongi Pinjaman Rp 237 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - Entitas PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) yakni PT Raharja Energi Tanjung Jabung (RETJ) mengantongi pinjaman dari PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) senilai US$ 16 juta atau setara Rp 237,73 miliar (kurs Rp 14.858 per dolar).

Pemberian fasilitas kredit tersebut, ditandatangani kedua belah pihak pada 8 Juni 2023.

"Fasilitas kredit yang diperoleh RETJ dari BMRI akan dipergunakan untuk kebutuhan investasi RETJ,” jelas Sekretaris Perusahaan Rukun Raharja, Yuni Pattinasarani dalam keterbukaan informasi, Senin (12/6/2023).

Tahun lalu, laba bersih Rukun Raharja tercatat sebesar US$ 8,8 juta, melesat 292% dibandingkan 2021 yang senilai US$ 2,2 juta. Perusahaan yang bergerak di bidang industri gas alam ini membukukan peningkatan pendapatan 29% (yoy) menjadi US$ 126,6 juta.

Laba bruto emiten milik Hapsoro Sukmonohadi alias Happy Hapsoro, suami Ketua DPR Puan Maharani ini juga naik 62,5% (yoy) jadi US$ 25,05 juta.

Kemudian laba usaha meningkat 121,2% (yoy) menjadi US$ 15,7 juta dari US$ 7,1 juta. Laba tahun berjalan melonjak 219% menjadi US$ 10,8 juta dari US$ 3,3 juta.

Keuntungan tersebut pun dibagikan kepada pemilik saham dengan dividen Rp 15,87 per saham atau senilai total Rp 67 miliar. Keputusan ini sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Mei 2023.

Beberapa waktu lalu, Konsorsium Rukun Raharja dan PT Cipta Niaga Gemilang memenangi Lelang Penawaran Langsung Tahun 2022 Wilayah Kerja (WK) Jabung Tengah.

Hal ini ditegaskan pada Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Nomor T12136/MG.04/DJM/2022 tanggal 28 Desember 2022.

“Ditindaklanjuti dengan penandatanganan production sharing contract bersama Kepala SKK Migas, sehingga memberikan hak bagi Konsorsium PT Cipta Niaga dan PT Rukun Raharja Tbk untuk bekerja sama mengelola migas di Blok Jabung Tengah, Jambi,” jelas Yuni.

