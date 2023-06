BRImo hadir di Semesta Berpesta, Perkenalkan Fitur-Fitur Andal dalam Bertransaksi

Beritasatu.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI turut serta meramaikan festival musik Semesta Berpesta yang digelar di Summarecon Mall Bekasi pda 10-11 Juni. Event ini tentunya sangat tepat bagi BRI, untuk menyapa segmentasi pasar di kalangan generasi muda.

BRI juga memberikan layanan aplikasi keuangan digital terbaru berbasis data internet, yakni BRImo yang tentu saja memberikan kemudahan bagi nasabah.

Selama event Semesta Berpesta berlangsung BRI memberikan berbagai promo menarik di antaranya:

- Diskon 10 persen tiket presale (tiket.com dan goers) maupun tiket on the spot untuk pelanggan BRI (Debit BRI, Kartu Kredit BRI, dan BRImo).

- Cashback Rp 20.000 untuk pembukaan Tabungan BRI BritAma.

- Lucky dip berhadiah BRIZZI up to Rp 500.000, logam mulia 0.5 gram, merchandise menarik dengan top up saldo Tabungan BRI BritAma minimal Rp 1 Juta.

- Diskon 10 persen maksimal Rp 20.000 di all tenant minimal transaksi Rp 100.000.

BRI juga menyediakan activation booth, di mana terdapat aktivitas permainan dengan hadiah utama BRIZZI senilai Rp 250.000.

Sekedar informasi, festival musik Semesta Berpesta pada hari pertama diisi oleh sejumlah musisi kenamaan tanah air, seperti Calliope, Pamungkas, Mahalini, Vierratale dan The Rain. Sementara pada hari kedua, diisi oleh Hura-Hura Club, Ardhito Pramono, D’Masiv, dan Lyodra.

Semesta Berpesta Festival pertama kali digelar dengan konsep menyatukan musik dengan fashion dan makanan. Setelah sukses digelar di Tangerang dan Bekasi, Semesta Berpesta dan BRI juga akan hadir di kota-kota lain selanjutnya. Tentunya masih akan banyak promo menarik lain yang akan diberikan BRI. Jangan lupa untuk download BRImo sekarang di Google Play, Appstore, Huawei Appgallery. BRImo mobile banking yang pas buatmu. #BRImo #SemuaPakeBRImo #SatuNusaSatuBRImo.

