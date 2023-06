Harga Minyak Mentah Anjlok karena Kekhawatiran Permintaan Melemah

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak mentah turun sekitar US$ 3 per barel pada hari Senin (12/6/2023) atau Selasa pagi di Asia (13/6/2023) setelah para analis menyoroti peningkatan pasokan global dan kekhawatiran tentang pertumbuhan permintaan menjelang data inflasi penting dan pertemuan Federal Reserve Amerika Serikat (AS) minggu ini.

Kontrak berjangka minyak mentah Brent turun US$ 2,95 atau 3,9% menjadi ditutup pada US$ 71,84 per barel, level terendah sejak Desember 2021. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun $3,05 atau 4,4% menjadi ditutup pada US$ 67,12 per barel.

Goldman Sachs memangkas perkiraan harga minyaknya pada awal Minggu, dengan alasan pasokan yang lebih tinggi dari yang diharapkan pada akhir tahun ini dan hingga tahun 2024. Proyeksi harga minyak mentah bulan Desember oleh bank tersebut sekarang berada di level $86 per barel untuk Brent, turun dari US$ 95, dan US$ 81 per barel untuk WTI, turun dari US$ 89.

Revisi ini datang pada awal minggu yang sibuk bagi Federal Reserve AS, yang akan mengadakan pertemuan pada hari Rabu. Meskipun diperkirakan Fed akan mempertahankan suku bunga tidak berubah bulan ini, investor khawatir bahwa kenaikan suku bunga kemungkinan akan dilanjutkan bulan depan, kata analis UBS Robert Yawger.

Kenaikan suku bunga oleh Fed telah menguatkan dolar AS, sehingga membuat komoditas yang dihargai dalam mata uang AS menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lain dan memberikan tekanan pada harga.

Selain itu, pemulihan permintaan minyak telah lesu di Tiongkok, importir terbesar minyak mentah dan produk olahan.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan Badan Energi Internasional (IEA) akan merilis pembaruan pasar bulanan mereka pada hari Selasa.

Minggu lalu, baik Brent maupun WTI mengalami penurunan mingguan kedua berturut-turut setelah data ekonomi Tiongkok yang mengecewakan menghapus kenaikan harga akibat janji Arab Saudi untuk memotong produksi pada bulan Juli.

