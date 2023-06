Dampak El Nino, Harga Cokelat Semakin Mahal

Jakarta, Beritasatu.com - Data dari database intelijen konsumen NielsenIQ menunjukkan bahwa harga cokelat telah naik 14% dalam setahun terakhir. Dan menurut beberapa pengamat pasar, harga cokelat kemungkinan akan naik lebih lanjut karena pasokan kakao yang terbatas, yang merupakan komponen penting dari makanan yang sangat disukai ini.

"Situasi pasar kakao mengalami kenaikan harga yang luar biasa... Musim ini menandai defisit yang kedua secara berurutan, dengan stok kakao diperkirakan akan menipis menjadi level yang tidak biasa rendahnya," kata Analis Riset Utama S&P Global Commodity Insights, Sergey Chetvertakov, dalam sebuah email kepada CNBC Internasional.

Harga kakao pada Jumat lalu naik menjadi US$ 3.160 per metrik ton - tertinggi sejak 5 Mei 2016. Komoditas tersebut terakhir diperdagangkan dengan harga US$ 3.171 per metrik ton.

Chetvertakov menambahkan bahwa kedatangan fenomena cuaca El Nino diprediksi akan membawa curah hujan yang lebih rendah dari rata-rata dan angin Harmattan yang kuat ke Afrika Barat tempat kakao sebagian besar ditanam. Pantai Gading dan Ghana menyumbang lebih dari 60% produksi kakao dunia.

El Nino adalah fenomena cuaca yang biasanya membawa kondisi yang lebih panas dan lebih kering dari biasanya ke wilayah Pasifik Tropis tengah dan timur.

Chetvertakov memperkirakan bahwa pasar kakao bisa terdampak oleh defisit lagi pada musim berikutnya, yang berlangsung dari Oktober hingga September tahun depan. Dan itu berarti kontrak berjangka kakao bisa melonjak lebih tinggi hingga US$ 3.600 per metrik ton, menurut perkiraannya.

"Saya percaya bahwa konsumen harus bersiap diri untuk kemungkinan adanya kenaikan harga cokelat," katanya, karena produsen cokelat terpaksa menaikkan harga produksi kepada konsumen karena mereka terus ditekan oleh kenaikan biaya bahan baku, lonjakan biaya energi, dan tingkat suku bunga yang tinggi.

Sebagian besar bahan yang digunakan dalam pembuatan batang cokelat adalah mentega kakao, yang juga mengalami kenaikan harga sebesar 20,5% sepanjang tahun ini, menurut database harga komoditas makanan Mintec.

