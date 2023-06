Merdeka Copper Gold Kebut 4 Proyek, Siapkan Capex Rp 11 T

Jakarta, Beritasatu.com - PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) menyiapkan anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) sekitar US$ 750 juta atau setara Rp 11,15 triliun pada tahun 2023 ini.

Direktur Keuangan Merdeka Copper Gold David Thomas Fowler mengatakan, jumlah tersebut antara lain akan digunakan untuk proyek acid, iron, metal (AIMS) sebesar US$ 250 juta, pengembangan tambang Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) US$ 90 juta, proyek Emas Pani US$110 juta, serta Smelter Zhao Hui Nickel (ZHN) US$ 130 juta.

“Anggaran dimaksud, termasuk untuk working capital. Jadi kami memiliki investasi yang cukup signifikan untuk dilakukan selama tahun ini. Itu mengapa penting untuk dapat terus membiayai proyek kami,” sebut David Thomas Fowler dalam paparan publik secara virtual, Selasa (13/6/2023).

Total capex yang disebut David, bertambah sekitar Rp 5 triliun dari anggaran belanja modal tahun lalu yang di kisaran US$ 390 juta atau Rp 5,8 triliun.

Sepanjang 2022, emiten pertambangan emas dan tembaga ini berhasil mengakuisisi kepemilikan dan investasi pada berbagai proyek tambang emas, nikel, tembaga, dan kobalt.

Keberhasilan atas akuisisi fundamental bisnis grup MDKA yang makin solid mendorong peningkatan pendapatan sebesar 74% (yoy) pada kuartal I-2023 menjadi US$ 214,21 juta.

Peningkatan pendapatan di antaranya berasal dari kontribusi salah satu anak perusahaan MDKA yang baru melaksanakan penawaran umum saham perdana yaitu, PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), melalui penjualan nickel pig iron (NPI).

