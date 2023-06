Premi Sequis Financial Tumbuh 30 Persen di Kuartal I 2023

Jakarta, Beritasatu.com - PT Asuransi Jiwa Sequis Financial atau Sequis Financial membukukan pertumbuhan pendapatan premi sebesar 30,90% year on year (yoy) pada kuartal I 2023. Produksi premi perusahaan tercatat sebesar Rp 21,58 miliar.

Mengacu laporan keuangan Sequis Financial, pos pendapatan lain yakni hasil investasi juga meningkat 55,43% (yoy) pada kuartal I 2023 menjadi Rp 6,50 miliar. Sementara beban klaim dan manfaat dibayarkan sebesar Rp 8,71 miliar, naik 41,47% (yoy).

Perusahaan berhasil mencetak laba bersih Rp 3,09 miliar di kuartal I 2023, berbalik dari rugi bersih Rp 3,21 miliar pada periode sama tahun sebelumnya.

Di sisi lain, total aset menurun 3,21% menjadi Rp 498,96 miliar, liabilitas pun turun 0,10% menjadi Rp 300,61 miliar, sehingga ekuitas turun 7,57% menjadi Rp 198,35 miliar.

Perusahaan mencatat rasio pencapaian solvabilitas atau risk-based capital (RBC) di level kuar 428%. Posisi ini jauh di atas threshold dari yang disarankan regulator sebesar 120%.

Lebih lanjut, salah satu lini bisnis yang diyakini mampu mendongkrak produksi premi perusahaan ke depan adalah Asuransi Jiwa Kredit (AJK).

Perusahaan memproyeksi pertumbuhan premi untuk lini tersebut sebesar 200% di tahun 2023. Beberapa mitra perbankan yang telah digandeng Sequis Life untuk bisnis AJK yakni Bank Permata, Bank UOB, Bank Mayora, dan Bank MAS.

Terbaru, Sequis Financial dipercaya untuk menyediakan AJK bagi nasabah PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank Ina Perdana). Layanan ini ditujukan kepada debitur atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau Kredit Multi Guna (KMG), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan Kredit Tanpa Agunan (KTA).

President Director Sequis Financial Edisjah menerangkan, kerja sama ini merupakan wujud komitmen Sequis Financial untuk dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia. Lebih khusus, kerja sama tersebut dihadirkan kepada nasabah yang memanfaatkan jasa perbankan sekaligus mendapatkan perlindungan asuransi.

"Kami optimis jalur distribusi AJK dapat terus berkembang dari kerja sama dengan Bank Ina Perdana ini. Apalagi, mitra kami Bank Ina Perdana merupakan perusahaan terbuka (Tbk) dan bagian dari Salim Group serta memiliki 41 jaringan kantor yang tersebar di kota besar di Indonesia. Kami menargetkan bisnis bancassurance bisa bertumbuh sebesar 110% hingga akhir tahun ini," sebut Edisjah, Selasa (13/6/2023).

