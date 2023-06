Laba Fintech Lending Tembus Rp 289,46 Miliar, Mayoritas dari Komisi

Jakarta, Beritasatu.com - Industri fintech lending membukukan laba bersih dalam empat bulan secara berturut-turut di tahun ini. Pencapaian tersebut ditopang perolehan pendapatan yang diantaranya merupakan komisi dari penerima pinjaman atau borrower dan pemberi pinjaman atau lenders.

Mengacu statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laba bersih fintech lending hingga April 2023 mencapai Rp 289,46 miliar. Nilai ini meningkat 349,15% dari periode sama tahun sebelumnya, dimana rugi bersih dibukukan sebesar Rp 116,18 miliar.

Jika ditelisik lebih lanjut, perolehan ini ditopang total pendapatan operasional yang mencapai Rp 3,80 triliun atau meningkat 59,29% year on year (yoy) hingga April 2023. Seluruh komponen pendapatan berkontribusi atas perolehan tersebut.

Komponen pendapatan atas pengembalian pinjaman atau komisi yang diperoleh fintech lending dari para borrowers menjadi kontributor terbesar. Dari pos pendapatan ini, fintech lending meraih Rp 3,14 triliun atau tumbuh 66,77% (yoy) pada April 2023.

Di saat bersamaan, pendapatan atas pemberian pinjaman atau komisi dari para lenders berkontribusi sebesar Rp 578,48 miliar atau tumbuh 24,93% (yoy). Selain itu, pendapatan atas denda mencatat pendapatan bagi fintech lending sebesar Rp 80,80 miliar, tumbuh dua kali lipat sebesar 105,56% (yoy).

Kendati dihadapkan dalam periode startup winter, industri fintech lending sejatinya masih relatif ekspansif. Total beban operasional masih tumbuh 32,04% (yoy) menjadi Rp 3,32 triliun per Januari-April 2023. Pendongkrak utamanya adalah beban pemasaran dan periklanan yang mencapai Rp 1,15 triliun atau meningkat 64,87% (yoy).

Hampir seluruh komponen beban operasional meningkat seperti beban ketenagakerjaan, beban umum dan administrasi, beban pengembangan dan pemeliharaan IT, termasuk beban kerjasama. Satu-satunya penurunan hanya terjadi di pos beban keuangan.

Dengan komposisi demikian, fintech lending berhasil menekan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dari 107,29% pada April 2022 menjadi 87,29% per April 2023. Demikian rasio return on asset (ROA) dan return on equity (ROE) bergerak menguat masing-masing menjadi 4,52% dan 9,34%.

Direktur Pengawasan Financial Technology OJK Tris Yulianta menyampaikan, hampir seluruh penyelenggara fintech lending telah beroperasi lebih dari tiga tahun sejak OJK memberikan tanda daftar. Saat ini, OJK mendorong agar penyelenggara dapat lebih memerhatikan tingkat laba atau return atas kegiatan usaha dalam rangka memastikan kemampuan finansialnya.

"Hal ini menjadi sangat penting agar keberlangsungan usaha dapat diwujudkan dengan tetap mengutamakan eksplorasi pengembangan layanan yang cukup, pemenuhan regulasi yang baik, dan perlindungan konsumen yang memadai," ungkap Tris, Selasa (13/6/2023).

