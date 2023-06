Jokowi Targetkan Pendapatan Per Kapita RI Capai US$ 30.300

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah menargetkan pendapatan per kapita Indonesia berada di kisaran US$ 23.000 sampai US$ 30.300 pada tahun 2045. Sementara, tingkat kemiskinan ditargetkan bisa berada 1% yaitu di kisaran 0,5 % sampai 0,8% pada tahun 2045.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, pendapatan per kapita tersebut yang setara dengan negara maju, sehingga dapat keluar dari jebakan perangkap kelas menengah atau middle income trap sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu pemerintah terus mendorong pentingya perencanaan secara taktis dan detail.

“Rencana taktis visi taktis strategi besar tetapi taktis kemudian berani mengeksekusinya. Sekali lagi untuk membawa kapal besar indonesia menggapai cita cita emas menjadi lima besar ekonomi dunia,” ucap Joko Widodo dalam acara Peluncuran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 di Djakarta Theater, Kamis (15/6/2023).

Menurut Jokowi, Indonesia perlu mengubah pendekatan dalam membangun masa depan, dari reformatif menjadi transformatif, melalui 3 area perubahan, yakni transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola.

“Itu yang dulu-dulu kita enggak memiliki tapi sekarang sudah lebih taktis dan lebih detail,” kata Jokowi.

Dalam struktur RPJPN 2025-2045 yang diluncurkan, terdapat enam bab yang menjadi fokus pembangunan Indonesia, yaitu Selayang Pandang Pembangunan Indonesia; Megatren dan Modal Dasar; Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan; Indonesia Bertransformasi: Kolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045; Mewujudkan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju Negara Nusantara; dan Mengawal Indonesia Emas 2045.

Pada area transformasi ekonomi, pertumbuhan sebesar 5% yang saat ini telah dicapai, masih perlu ditingkatkan. Dengan skenario transformatif, diperlukan rata-rata pertumbuhan sebesar 6% agar tahun 2041 Indonesia dapat keluar MIT. Sedangkan dengan skenario sangat optimistis, rata-rata pertumbuhan sebesar 7% agar tahun 2038 Indonesia dapat keluar MIT.

“Indonesia emas tidak bisa hadir otomatis tetapi butuh direncanakan dengan baik. Butuh fokus yang sama butuh panduan, butuh haluan, sehingga saya harap RPJPN yang diluncurkan dapat menjadi pedoman kita bersama,” kata Jokowi.

Optimistis menggapai cita-cita tersebut, lanjut Jokowi, Indonesia dibekali berbagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Pertama, Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan angkatan kerja sebesar 146,6 juta. Perluasan lapangan kerja tentunya menjadi fokus penting.

Kedua, optimalisasi peluang bonus demografi. Saat ini Indonesia berada pada periode Rasio Ketergantungan Penduduk yang paling rendah (Puncak Bonus Demografi), yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban suatu negara, sehingga hal tersebut harus bisa dioptimalkan.

Ketiga, letak wilayah Indonesia yang strategis sangat menguntungkan dalam perdagangan internasional. Selain itu, pengaruh musim menjadikan Indonesia menjadi negara agraris. Keempat, melimpahnya sumber daya alam dengan kekayaan cadangan mineral yang sangat besar, di mana Indonesia menjadi peringkat pertama cadangan Nikel (21 juta MT), Bauksit peringkat ke-6 (1 miliar MT), Tembaga peringkat ke-7 (24 juta MT), Timah peringkat ke-1 (0,8 juta MT).

Namun pemerintah tetap perlu bersiap menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul, yang terkait dengan peningkatan produktivitas SDM, peningkatan produktivitas modal, perubahan iklim, hingga tantangan stabilitas global ke depan yang dinamis.

