BI: Surplus Neraca Perdagangan Perkuat Ketahanan Eksternal Ekonomi RI

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono menilai surplus neraca perdagangan yang kembali diraih Indonesia merupakan perkembangan positif bagi upaya untuk terus menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2023 tercatat surplus sebesar US$ 436,5 juta, lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada April 2023 sebesar US$ 3,94 miliar.

"Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas lain, guna terus meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pemulihan ekonomi nasional," kata Erwin Haryono, Kamis (15/6/2023).

Erwin menyampaikan, surplus neraca perdagangan Mei 2023 terutama didorong oleh surplus neraca perdagangan nonmigas, sedangkan neraca perdagangan migas mencatat defisit US$ 1,82 miliar. Surplus neraca perdagangan nonmigas tercatat sebesar US$ 2,26 miliar dolar AS, menurun dibandingkan surplus nonmigas bulan sebelumnya yang sebesar US$ 5,63 miliar.

"Ekspor nonmigas yang meningkat terutama bersumber dari peningkatan ekspor produk manufaktur, seperti kendaraan, mesin dan perlengkapan mekanis, serta mesin dan perlengkapan elektrik. Ekspor nonmigas komoditas berbasis sumber daya alam seperti CPO juga tercatat meningkat seiring harga komoditas global yang masih tinggi," terang Erwin.

Berdasarkan negara tujuan, ekspor nonmigas ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang merupakan kontributor utama terhadap total ekspor Indonesia. Sementara itu, impor nonmigas tercatat meningkat pada hampir seluruh golongan barang sejalan dengan aktivitas ekonomi yang terus meningkat.

