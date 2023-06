Dolar AS Anjlok, Harga Minyak Mentah Dunia Menguat

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia dilaporkan menguat di akhir perdagangan Kamis waktu setempat. Hal ini terjadi di tengah pelemahan dolar AS namun lonjakan kilang utama Tiongkok menjadi pemicu penguatan harga.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli terangkat US$ 2,35 atau 3,44%, menjadi menetap di US$ 70,62 per barel di New York Mercantile Exchange.

BACA JUGA Harga Minyak Mentah Dunia Ambles Imbas Kenaikan Suku Bunga

Minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus bertambah US$ 2,47 atau 3,37%, menjadi ditutup pada US$ 75,67 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange. Itu merupakan penutupan tertinggi untuk Brent dan WTI sejak 8 Juni.

Advertisement

Amerika Serikat mencatat US$ 686,6 miliar penjualan ritel dan jasa makanan pada Mei, naik 0,3% bulan ke bulan, menurut data yang dikeluarkan oleh Biro Sensus AS pada Kamis (15/6/2023).

Pertumbuhan penjualan ritel dan jasa makanan yang lebih tinggi dari perkiraan pada Mei menawarkan harapan akan permintaan minyak yang kuat di Amerika Serikat.

Sementara itu, throughput (tingkat pengolahan) minyak mentah China pada Mei melonjak 15,4% secara tahun ke tahun mencapai 62 juta ton, menurut data yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Nasional China pada Kamis (15/6/2023).

Permintaan minyak China diperkirakan akan terus meningkat pada tingkat yang pasti selama paruh kedua tahun ini, kata kepala eksekutif Kuwait Petroleum Corp.

"Jumlah kilang China mendorong reli harga minyak. Kemudian, tentu saja, Anda memiliki situasi makro dengan dolar (AS) turun sebagian karena jeda Federal Reserve AS dalam menaikkan suku bunga, sementara di Eropa mereka masih menaikkan suku bunga," kata Phil Flynn, seorang analis di Price Futures Group.

BACA JUGA Harga Minyak Mentah Dunia Ditutup Anjlok 1,57 Persen

Minyak mungkin menemukan beberapa dukungan karena para pedagang energi memperkirakan pemulihan China akan membaik dan karena Wall Street meragukan Ketua Federal Reserve Jerome Powell akan mampu menyampaikan ancaman hawkish-nya, kata Edward Moya, analis pasar senior di OANDA, pemasok layanan perdagangan daring multi-aset.

Selain itu, meningkatnya sentimen risiko di pasar dan jatuhnya dolar AS memberikan dukungan tambahan untuk harga minyak.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan