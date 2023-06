Luhut: Indonesia-Tiongkok Promosikan Sinergi Poros Maritim Dunia

Jakarta, Beritasatu.com - Platform penasihat kekayaan digital berlisensi dan profesional, PT Moduit Digital Indonesia (Moduit) mengumumkan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau Tiongkok, Fuzhou Zuohai Holding Group Co dinilai mempromosikan sinergi poros maritim dunia.

Penandatanganan kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) dilakukan oleh Founder sekaligus CEO PT Moduit Digital Indonesia Jeffry Lomanto dan pihak Fuzhou Zuohai Holding Group Co pada acara Tiongkok (Fujian)-Indonesia “Two Countries Twin Parks (TCTP), Economic & Trade Cooperation Promotion Conference," di Jakarta.

Kerja sama Moduit dan Fuzhou Zuohai disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri I BUMN Pahala Mansury, Sekretaris Kemenko Marves yang sekaligus Sekjen HDCM RI-RRT Ayodhia GL Kalake, Sestama Kemeninves.

BACA JUGA Soal Geopolitik ASEAN, Luhut Minta Presiden Baru Tak Bicara Perubahan

Advertisement

Luhut Binsar mengatakan bahwa Two Countries Twin Parks atau TCTP digagas dengan maksud untuk mempromosikan sinergi antara visi pembangunan prioritas kedua negara, yaitu poros maritim dunia dan belt road initiatives dalam bentuk kerja sama kawasan industri.

"TCPC berjalan sejak dilakukannya penandatangan MoU dua negara pada 12 Januari 2021. Kawasan industri yang disepakati dalam kerja sama tersebut adalah, Yuanhong Investment Zone di RRT dengan kawasan industri di Bintan, Semarang, dan Batang di Indonesia," kata dia dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Adapun sektor prioritas yang didorong dalam kerangka TCPC yaitu industri maritim, manufaktur pangan, material bangunan, elektronika, dan sektor lainnya.

Lebih lanjut dikatakan Luhut, TCPC diharapkan dapat terus meningkatkan investasi Tiongkok di Indonesia, terutama dalam sektor industri. Sebagai catatan, selama periode 2018 hingga 2022, nilai investasi Tiongkok di Indonesia mencapai US$ 23,35 miliar yang diimplementasikan dalam lebih dari 12.200 proyek.

Dalam kerja sama ini Moduit berperan sebagai advisor dan membantu Fuzhou Zuohai Holding Group Co, untuk menghubungkan investor-investor dari Tiongkok, khususnya daerah Fujian yang ingin berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Moduit yang terdiri dari tim dengan pengalaman lebih dari 18 tahun didukung oleh pemegang saham terkemuka seperti Central Capital Ventura (BCA Group) dan Reciprocus Moduit Holdings. Layanannya meliputi saran investasi, akses ke berbagai produk investasi pilihan, dan manajemen portofolio.

BACA JUGA Terpopuler, Carok Massal di Madura hingga Sidang Luhut vs Haris Azhar

“Moduit merasa sangat terhormat dapat dipercaya dengan ditunjuk sebagai penasihat dalam proyek ini. Dengan ditunjuknya Moduit sebagai advisor, membuktikan bahwa kami adalah profesional yang ahli dan terpercaya di bidang ini," ujar Jeffry Lomanto.

Penandatanganan keerja sama juga disaksikan Direktur Asia Timur Kemlu, Konjen RI di Guangzhou, Bupati Kabupaten Bintan, Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sekda Kota Semarang, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Batang, serta pejabat terkait lainnya.

Sementara dari pihak Tiongkok diwakili oleh Sekretaris Partai Provinsi Fujian Zhou Zuyi dan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia Lu Kang.

BACA JUGA Luhut Jadi Saksi, Sidang Haris Azhar dan Fatia Panas Sebelum Dibuka Hakim

Di acara TCPC Economic and Trade Cooperation Promotion Conference di Jakarta, dilakukan penandatanganan 21 proyek kerja sama bernilai sekitar RMB 43,2 miliar atau sekitar US$ 6,36 miliar oleh 40 pelaku bisnis, termasuk diantaranya kerja sama Moduit dengan Fuzhou Zuohai Holding Group Co.

“Dengan berpartisipasi secara aktif dalam inisiatif ini sebagai penasihat investasi, Moduit dapat menjadi bagian dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga hal ini juga dapat membantu kami dalam mencapai visi kami yaitu setiap orang berhak untuk sejahtera,” ungkap Jeffry Lomanto.

Selain itu, Moduit percaya bahwa teknologi adalah pendukung utama dari proposisi nilainya dan telah mengembangkan aplikasi ramah pengguna yang memberdayakan klien untuk menavigasi proses manajemen kekayaan dengan mudah, dan telah membantu puluhan ribu individu dan institusi mencapai tujuan keuangan mereka.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan