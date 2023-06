Laba Wintermar Offshore Semester I 2023 Diproyeksikan US$ 1,6 Juta

Jakarta, Beritasatu.com - PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) diproyeksi mencatatkan laba usaha US$ 1,6 juta pada semester I 2023, dengan pendapatan US$ 15,9 juta atau naik 51% (yoy).

“Tinjauan bisnis semester I 2023 pada periode ini kami alami pemulihan kondisi bisnis signifikan yang tercermin dari laba usaha meningkat jadi US$ 1,6 juta. Tarif sewa kapal high tier meningkat 36% sepanjan tahun ini (year to date/ytd, Red), sementara tarif kapal sewa mid tier meningkat 8,4% dalam periode sama,” papar Direktur Keuangan Wintermar Offshore Janto Lili dalam paparan publik secara virtual, Jumat (16/6/2023).

Janto menambahkan, selama Kuartal II 2023, perseroan berhasil menambah satu kapal mid tier senilai US$ 3,1 juta. Namun terdapat beberapa kendala yang memengaruhi aktivasi kapal. Saat ini masih ada empat kapal yang tertunda aktivasinya akibat pengiriman peralatan proses overhaul yang memerlukan waktu lebih lama.

Tingkat utilisasi Wintermar Offshore dipengaruhi masa transisi kontrak sewa. Beberapa kapal menyelesaikan kontraknya pada paruh pertama 2023 dan perawatan interim kapal selama masa transisi charter berdampak pada utilisasi kapal.

“Namun kami senang laporan kondisi keuangan kami tetap kuat dan kondusif untuk ekspansi. Posisi gearing kami yang cukup rendah dan arus kas kami yang lebih baik memberikan ruang untuk pertumbuhan,” sambung Janto.

Dia menyebutkan, saat ini kapal milik perusahaan beroperasi dalam kontrak yang lebih pendek, dengan harapan kenaikan harga pasar. Sedangkan pada Kuartal I 2023 kinerja keuangan perseroan menurun dengan pendapatan kapal milik sebesar US$ 9,67 juta dari US$ 11,84 juta pada Kuartal IV 2022 dan laba kotor yang menjadi US$ 1,7 juta dari US$ 3,6 juta.

Penurunan itu sebagian disebabkan periode transisi kontrak dan pemeliharaan pascakontrak pada beberapa kapal dalam persiapan untuk kontrol pajak. Jadi ke depannya kapal-kapal high tier Winterman diharapkan mendapat pekerjaan dengan harga charter yang lebih tinggi.

“Kami prediksi di awal Semester II 2023 kenaikan revenue kami sudah bisa terlihat. Namun demikian di Kuartal I 2023 ini Wintermar tetap mempertahankan kinerja positif dengan EBITDA US$ 4,6 juta yang menunjukan komitmen kami untuk memaksimalkan efisiensi dan menjaga profitabilitas,” tutup Janto

